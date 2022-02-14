Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло»

Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Гуськова проявила стойкость к непогоде и характер, который позволил ей пережить все травмы и падения. Заслуженная победа. Белорусские зрители увидели, для чего сюда ехали наши спортсмены.