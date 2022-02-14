Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло»

Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Гуськова проявила стойкость к непогоде и характер, который позволил ей пережить все травмы и падения. Заслуженная победа. Белорусские зрители увидели, для чего сюда ехали наши спортсмены.
Анна Гуськова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине:
Я прямо рассказываю свои первые впечатления, эмоции. Естественно, все просто топ. Состояние отличное, но немножко непонятно. Огромное спасибо тем, кто за меня переживал, поддерживал, болел. Вместе мы это сделали. И я просто сейчас не могу поверить своим глазам, что это произошло. Ура!
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