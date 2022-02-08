Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»

Новости Беларуси. Серебро с золотым отливом. Биатлонист Антон Смольский принес нашей стране первую медаль пекинской Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смольский великолепно проявил себя на огневых рубежах. Среди всех спортсменов, а их выступало 92, без промахов обошлись лишь два атлета. И Антон входит в их число. Удивительная хладнокровность и целеустремленность помогли в решающий момент не дать слабину и завоевать долгожданную награду, обойдя многих именитых спортсменов, в том числе и грозных норвежцев.

Таким образом, Антон прервал нашу 12-летнюю олимпийскую «пьедестальную» тишину. Напомним, в 2010 году серебро принес Беларуси Сергей Новиков, также в индивидуальной гонке. Похоже, эта дисциплина становится для нас счастливой.

Динара Алимбекова, спортсменка национальной сборной по биатлону:

Да, вчера были слезы расстройства, сегодня – слезы счастья. Пока сложно. Но это очень круто, я поздравляю всю страну. Супер!