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Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»

08 февраля 2022 22:04
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Новости Беларуси. Серебро с золотым отливом. Биатлонист Антон Смольский принес нашей стране первую медаль пекинской Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»-1

Смольский великолепно проявил себя на огневых рубежах. Среди всех спортсменов, а их выступало 92, без промахов обошлись лишь два атлета. И Антон входит в их число. Удивительная хладнокровность и целеустремленность помогли в решающий момент не дать слабину и завоевать долгожданную награду, обойдя многих именитых спортсменов, в том числе и грозных норвежцев.  

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»-4

Таким образом, Антон прервал нашу 12-летнюю олимпийскую «пьедестальную» тишину. Напомним, в 2010 году серебро принес Беларуси Сергей Новиков, также в индивидуальной гонке. Похоже, эта дисциплина становится для нас счастливой.  

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»-7

Динара Алимбекова, спортсменка национальной сборной по биатлону:  
Да, вчера были слезы расстройства, сегодня – слезы счастья. Пока сложно. Но это очень круто, я поздравляю всю страну. Супер!  

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»-10

Компанию Антону на подиуме составили новоиспеченный олимпийский чемпион француз Кантен Фийон Майе и бронзовый призер гонки норвежец Йоханнес Бе.  

«Для меня это большая честь». Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль для Беларуси (подробнее здесь).  

# Зимняя Олимпиада # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Йоханнес Бё # Сергей Новиков # Фотофакт

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