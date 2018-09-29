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Британец Каллум Смит стал вторым чемпионом WBSS

29 сентября 2018 07:46
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Новости Великобритании. 28 сентября в городе Джидда (Саудовская Аравия) британец стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).  

Поединок был рассчитан на 12 раундов, однако Каллум Смит завершил борьбу в седьмом раунде нокаутом. Его противником был другой спортсмен из Великобритании – Джордж Гроувс.  

Британец Каллум Смит стал вторым чемпионом WBSS-1

Фото: Reuters  

Бой вёлся за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Также Смит завоевал кубок Мохаммеда Али.  

Теперь на счету 28-летнего Каллума 25 побед, при этом британец не потерпел ни одного поражения. У его 30-летнего противника Джорджа 28 побед при четырёх поражениях.  

Турнир WBSS был основан только в 2017 году. В первом сезоне турнир проходил в первом тяжёлом и втором среднем весе. Победителем категории первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) стал украинец Александр Усик.  

Весной 2018 года белорус Кирилл Релих стал чемпионом мира по боксу.  

«Я шёл за мечтой 20 лет» (подробнее здесь).  

# Мировой бокс # Каллум Смит # Джордж Гроувс

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