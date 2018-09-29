Британец Каллум Смит стал вторым чемпионом WBSS

Поединок был рассчитан на 12 раундов, однако Каллум Смит завершил борьбу в седьмом раунде нокаутом. Его противником был другой спортсмен из Великобритании – Джордж Гроувс.

Бой вёлся за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Также Смит завоевал кубок Мохаммеда Али.

Теперь на счету 28-летнего Каллума 25 побед, при этом британец не потерпел ни одного поражения. У его 30-летнего противника Джорджа 28 побед при четырёх поражениях.

Турнир WBSS был основан только в 2017 году. В первом сезоне турнир проходил в первом тяжёлом и втором среднем весе. Победителем категории первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) стал украинец Александр Усик.

Весной 2018 года белорус Кирилл Релих стал чемпионом мира по боксу.