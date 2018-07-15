Второй раз в истории. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

На московском стадионе «Лужники» состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу. Победителем мундиаля стала сборная Франции. Она в тяжелой борьбе обыграла Хорватию со счетом 4:2. Этот титул стал для сборной Франции вторым в истории. Предыдущий триумф был 20 лет назад – в 1998 году, когда команда обыграла Бразилию. Сборная Франции была самой дорогой сборной этого турнира. Тренер французов Дидье Дешам стал третьим в истории, кто смог выиграть ЧМ и как игрок, и как тренер. До него это удавалось лишь Марио Загалло и Францу Беккенбауэру. Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

Фото: vk.com/fifaworldcup

Для Хорватии этот результат стал лучшим в истории. До этого 20 лет назад команда заняла третье место на ЧМ. На трибунах стадиона сборные поддерживали президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Бриджит, а также президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая незадолго до игры записала обращение к болельщикам. Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу Франции. Обе команды показали динамичный футбол, однако две ошибки сборной Хорватии у своих ворот обернулись голами. Это самый результативный первый тайм в финале мундиаля с 1974 года.

Фото: vk.com/fifaworldcup

На 18 минуте первый мяч в ворота хорватов отправил Манджукич (автогол), второй гол во встрече забил Перишич на 28 минуте. Спустя 10 минут Гризманн забил пенальти после того, как видеоповтор показал, что игрок хорватской сборной сыграл рукой. К слову, впервые в финале ЧМ была использована система VAR. Во втором тайме на 60 минуте Погба забил гол и счет матча стал 3:1. Четвертый мяч в ворота хорватов во встрече отправляет 19-летний Мбаппе. Он стал вторым игроком в истории, которому удалось забить гол в финале чемпионата мира в возрасте до 20 лет.