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«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?

15 июля 2018 12:22
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Новости мира. Хорваты, несомненно, открытие нынешнего мундиаля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-1

Три матча плей-офф – шесть экстра-таймов и две серии пенальти – выдержать такое способны только железные люди со стальными нервами и мышцами. Впрочем, у них есть цель. И у них есть шанс. Такой, который может не представиться уже никогда. Поэтому никто не сомневается, что хорваты будут буквально биться за каждый сантиметр поля.

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-4

Ивана Корица, болельщица сборной Хорватии:
Мы все ждем от парней чуда. Хорватия впервые вышла в финал. Надеемся на большее. Будем поддерживать нашу команду, как только сможем. Они же герои. Но хочется, чтобы сказка не заканчивалась.

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-7


Христо Хорват, болельщик сборной Хорватии:
Если мы сыграем так, как играли до этого, не сомневаюсь, что мы победим. В любом случае, с таким футболом проигрывать не стыдно.

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-9

С надеждой в душе – с флагами на лицах. Во Франции уже с утра на улицах ощущается праздник. Людей с национальной символикой едва ли больше, нежели обычных прохожих. Страна живет одним днем и одним матчем.

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-12


Лаура Дебое, болельщица сборной Франции:
Наша команда способна на многое. Она вышла в финал и не сомневаюсь, что приложит все силы, чтобы выиграть трофей.

«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?-14

История очных взаимоотношений насчитывает всего 5 свиданий. Шашечные не ощутили вкуса виктории ни разу. Дважды сильнее была Франция, еще трижды был подписан мир. Сегодня мира быть не может. Финал не предусматривает двух победителей. Футбольная битва года мирового масштаба начнется в 18 часов.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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