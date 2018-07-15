«Мы все ждём от парней чуда». На кого делают ставку болельщики ЧМ-2018?

Новости мира. Хорваты, несомненно, открытие нынешнего мундиаля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?

Три матча плей-офф – шесть экстра-таймов и две серии пенальти – выдержать такое способны только железные люди со стальными нервами и мышцами. Впрочем, у них есть цель. И у них есть шанс. Такой, который может не представиться уже никогда. Поэтому никто не сомневается, что хорваты будут буквально биться за каждый сантиметр поля.

Ивана Корица, болельщица сборной Хорватии:

Мы все ждем от парней чуда. Хорватия впервые вышла в финал. Надеемся на большее. Будем поддерживать нашу команду, как только сможем. Они же герои. Но хочется, чтобы сказка не заканчивалась.



Христо Хорват, болельщик сборной Хорватии:

Если мы сыграем так, как играли до этого, не сомневаюсь, что мы победим. В любом случае, с таким футболом проигрывать не стыдно.

С надеждой в душе – с флагами на лицах. Во Франции уже с утра на улицах ощущается праздник. Людей с национальной символикой едва ли больше, нежели обычных прохожих. Страна живет одним днем и одним матчем.



Лаура Дебое, болельщица сборной Франции:

Наша команда способна на многое. Она вышла в финал и не сомневаюсь, что приложит все силы, чтобы выиграть трофей.