Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?

Новости мира. Праздник большого футбола 15 июля обретет хедлайнера. За кубок сразятся сборные Хорватии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание к финальному поединку – колоссальное. Места в фан-зоне на Красной площади болельщики начали занимать с самого утра. А цена билета на трибунах достигает 6,5 миллиона российских рублей. Посмотреть будет на что, в этом уверены эксперты.

Сборная с историей или команда-выскочка? Баланс во всех линиях или парни со стальными нервами? Интриг в будущем противостоянии множество. Однако эксперты прочат победу французам. Трехцветные собрали, пожалуй, сильнейший состав за последние пару десятилетий. Причем так сразу и не скажешь, кто здесь может выстрелить.

Сила Франции – в ее сбалансированности. К тому же Дедье Дешам знает, как играть в финале. Он завоевывал трофей еще будучи игроком. А теперь может стать третьим в истории мирового футбола человеком, кто сделает это и в качестве наставника.