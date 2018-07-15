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Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?

15 июля 2018 12:21
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Новости мира. Праздник большого футбола 15 июля обретет хедлайнера. За кубок сразятся сборные Хорватии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?-1

Внимание к финальному поединку – колоссальное. Места в фан-зоне на Красной площади болельщики начали занимать с самого утра. А цена билета на трибунах достигает 6,5 миллиона российских рублей. Посмотреть будет на что, в этом уверены эксперты.

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Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?-4

Сборная с историей или команда-выскочка? Баланс во всех линиях или парни со стальными нервами? Интриг в будущем противостоянии множество. Однако эксперты прочат победу французам. Трехцветные собрали, пожалуй, сильнейший состав за последние пару десятилетий. Причем так сразу и не скажешь, кто здесь может выстрелить.

Сила Франции – в ее сбалансированности. К тому же Дедье Дешам знает, как играть в финале. Он завоевывал трофей еще будучи игроком. А теперь может стать третьим в истории мирового футбола человеком, кто сделает это и в качестве наставника.

Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?-7

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции по футболу:
Играть в финале – это уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира. Мы сделаем все необходимое, чтобы подготовиться к нему. Три самых важных слова: спокойствие, сосредоточенность и уверенность.

# Чемпионат мира по футболу # Дидье Дешам # Фотофакт

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