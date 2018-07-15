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Медведь предсказал итог матча Хорватия – Франция: видеофакт

15 июля 2018 14:58
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Новости мира. Сборная с историей или команда-выскочка? Кто станет победителем чемпионата мира по футболу? Результат матча не пытается предсказать лишь ленивый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Медведь предсказал итог матча Хорватия – Франция: видеофакт-1

В Красноярском зоопарке это сделать предложили медведю. Косолапый поначалу отдал предпочтение Франции, но очень быстро изменил свое мнение.

Медведь предсказал итог матча Хорватия – Франция: видеофакт-4

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Попасть в «Лужники» хотят многие. Но официально билетов, конечно же, не достать. Впрочем, были бы деньги. Минимальная накрутка на одном квитке достигает 500 %. Верхний предел не ограничен.

Медведь предсказал итог матча Хорватия – Франция: видеофакт-7

При номинальной стоимости в десятки тысяч рублей предложений менее сотен тысяч попросту нет. Средний ценник варьируется около отметки 120 тысяч. Самый дорогой лот оценен в 6,5 миллионов.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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