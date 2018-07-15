Медведь предсказал итог матча Хорватия – Франция: видеофакт

Новости мира. Сборная с историей или команда-выскочка? Кто станет победителем чемпионата мира по футболу? Результат матча не пытается предсказать лишь ленивый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепланетарный матч года. Как готовятся сборные Франции и Хорватии к финалу?

В Красноярском зоопарке это сделать предложили медведю. Косолапый поначалу отдал предпочтение Франции, но очень быстро изменил свое мнение.

Попасть в «Лужники» хотят многие. Но официально билетов, конечно же, не достать. Впрочем, были бы деньги. Минимальная накрутка на одном квитке достигает 500 %. Верхний предел не ограничен.