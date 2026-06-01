Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

Беларусь и Приморский край объединяет память о великом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Рабочий визит делегации этого российского региона во главе с губернатором начался с возложения цветов к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация посетит Минский тракторный завод, а также примет участие в открытии выставки приморских художников в Национальном художественном музее. На завтра запланированы встречи на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», в ходе которых будут подписаны двусторонние документы.