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Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

01 июня 2026 11:34
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Беларусь и Приморский край объединяет память о великом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Рабочий визит делегации этого российского региона во главе с губернатором начался с возложения цветов к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске-2

Делегация посетит Минский тракторный завод, а также примет участие в открытии выставки приморских художников в Национальном художественном музее. На завтра запланированы встречи на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», в ходе которых будут подписаны двусторонние документы. 

Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске-4

Владивосток активно закупает белорусскую пассажирскую, коммунальную и сельскохозяйственную технику. Стороны переходят от простой торговли к глубокой промышленной кооперации, созданию совместных производств и участию отечественных специалистов в строительстве ключевых дальневосточных объектов.

# Международное сотрудничество

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