Домашнее насилие – кто может обратиться в кризисную комнату, рассказала эксперт

Сегодня Международный день защиты детей. Как не грустно об этом говорить, но порой приходится защищать детей от самых близких – от родителей. Безопасность ребенка начинается со спокойствия в семье. Сегодня мы говорим о том, как государство помогает женщинам и детям, оказавшимся в ситуации домашнего насилия. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Воронько, заведующая отделом первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Александр Стасевич, ведущий:

С чего вообще начинается работа, когда поступает новое обращение? Как это происходит?

Ольга Воронько, заведующая отделом первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

В первую очередь мы уточняем, если к нам обращается женщина, чаще всего это по телефону, в безопасности ли она сейчас находится. В моменте, когда она нам звонит. Потому что бывали разные случаи, когда она уже не в безопасности, потому что за дверью в соседней комнате слушает автор насилия. Если мы понимаем, что она в безопасности, тогда изучаем, расспрашиваем, какая ситуация, есть ли детки и уже предлагаем ту помощь, в которой в моменте нуждается. Не всегда они готовы сразу уйти из семьи. Например, заселиться в кризисную комнату. Иногда они некоторое время просто посещают психолога на базе нашего центра. Приводят к нам детей, которым мы тоже оказываем поддержку. Спустя некоторое время, даже без заселения в кризисную комнату, они аккуратно – это иногда бывает безопасней, уходят уже от автора насилия. Ольга Бурлакова, ведущая:

Давайте подробнее, может быть, о том, как получить эту кризисную комнату? Кто может на нее рассчитывать, на такую именно помощь? Потому что я, к сожалению, столкнулась в своей жизни с домашним насилием. Все, кто тоже побывал на этом месте, чаще всего просто не могут уйти, потому что им некуда идти. Просто некуда уйти, особенно если с ребенком. Если женщина с ребенком обращается, то есть заполняет какие-то документы, вы с ней общаетесь, она сразу может в тот же день заселиться?

Ольга Воронько:

Сразу. Иногда пострадавшие обращаются уже сразу непосредственно в милицию. Милиция помогает с доставкой в кризисную комнату. При этом иногда сотрудники милиции могут прийти, в присутствии их женщина может собрать все необходимые вещи: детские и свои. При этом кризисные комнаты по всей республике, в городе Минске работают круглосуточно. Ольга Бурлакова:

То есть их несколько, не один адрес? Ольга Воронько:

В Минске только одна кризисная комната, по Республике Беларусь их 133. Ольга Бурлакова:

Какую-то защиту, анонимность тоже предоставляют?