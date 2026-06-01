«Белтелеком» повышает некоторые тарифы

РУП «Белтелеком» с 1 июня 2026 вносит изменения в тарифы на услуги телеграфной связи для физлиц и юрлиц. Об этом размещена информация на интернет-сайте оператора.

Передача внутренних телеграмм (за слово) для физических лиц прибавила в цене до 0,08 рубля. Прием телеграмм всех видов – 4,7 рубля.

Уведомление о вручении телеграммы по телефону стоит 1,7 рубля. Засвидетельствованная копия телеграммы – 0,20 рубля.

Для юридических лиц цены на услуги также претерпели изменения. Так, передача внутренних телеграмм (за слово) составила 0,09 рубля без НДС.

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