Снизить количество ЧП – о задачах акции МЧС «Безопасные каникулы» рассказала эксперт

В Беларуси стартовала акция МЧС «Безопасные каникулы». Специалисты напоминают: лето – время свободы и приключений должно запомниться только хорошими событиями. Как уберечь детей от неприятностей и трагедий, сегодня расскажет наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Рогалевич, начальник центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского областного управления МЧС. Ольга Бурлакова, ведущая:

Акция проходит уже не первый год, уже много лет проходит. Расскажите, какие основные задачи ставит перед собой МЧС на этот раз? Может быть, какие-то изменения в акции?

Елена Рогалевич, начальник центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского областного управления МЧС:

Приоритеты МЧС остались совершенно неизменными. Главная наша задача – это, конечно, снизить количество чрезвычайных происшествий с участием детей в каникулярный период. Для этого мы будем проводить различные мероприятия не только с детьми, но также и с взрослыми. Наша акция стартовала 15 мая и началась с выступлений на родительских собраниях. Потому что очень важно донести до каждого родителя, что ни в коем случае нельзя оставлять в этот период детей одних без присмотра. Потому что наша статистика показывает, что именно в этот период происходит у нас чрезвычайная ситуация. Ольга Бурлакова:

Раз коснулись статистики, все-таки идет она на уменьшение с каждым годом? Мы с надеждой спрашиваем.