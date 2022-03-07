«Время, чтобы нам ещё больше сплотиться». Рутенко призвал белорусских спортсменов не зацикливаться на санкциях МОК

Новости Беларуси. В течение недели со скоростью пули рекомендации МОК были не только прочитаны, но и воплощены, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Международные федерации гандбола, баскетбола, бокса, борьбы, современного пятиборья, хоккея, футбола и все остальные почему-то приняли слова МОК за постулат – и наши спортсмены сразу лишились права участия во всех стартах, а представители Беларуси, вошедшие в исполкомы, выведены из этих структур.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Плотно общаемся с федерацией теннисной России. Думаю, что у нас получится организовать даже еще что-то и лучше, чем были эти турниры, по крайней мере тренировочные сборы. Думаю, что наши дети смогут лучше узнать родину, поездить больше по нашей территории и по Российской Федерации. Это хорошее время, чтобы нам еще больше сплотиться, и будем вырабатывать пути развития, стопроцентно не оставим наших детей, спортсменов. Помимо России и Беларуси, это ЕврАзЭС и Казахстан, крупные страны. Есть Китай, Индия, Бразилия. На самом деле есть ряд стран, по населению это, по сути, полпланеты.
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