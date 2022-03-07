«Время, чтобы нам ещё больше сплотиться». Рутенко призвал белорусских спортсменов не зацикливаться на санкциях МОК

Новости Беларуси. В течение недели со скоростью пули рекомендации МОК были не только прочитаны, но и воплощены, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Международные федерации гандбола, баскетбола, бокса, борьбы, современного пятиборья, хоккея, футбола и все остальные почему-то приняли слова МОК за постулат – и наши спортсмены сразу лишились права участия во всех стартах, а представители Беларуси, вошедшие в исполкомы, выведены из этих структур.