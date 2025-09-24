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От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце

24 сентября 2025 15:55
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Добро пожаловать в самый атмосферный скансен Беларуси! Музей народной архитектуры и быта в Озерце – захватывающее путешествие в жизнь наших предков на рубеже XIX и XX веков. От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси. Этнокомплекс в 151 гектаров удивит и вдохновит, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-2

Здесь все аутентичное. Деревянные дома по бревнам перевозили из разных уголков страны и досконально оформляли колоритные интерьеры, чтобы все посетители смогли прочувствовать дух времени. В каждом регионе был свой диалект, быт и ремесла, традиции и обряды.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-4

Полина Чепа, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Центральная Беларусь сама по себе вообще очень такая особенная, интересная. Ее планировка – это заслуга Боны Сфорца из рода Медичи. Из Италии приехала к нам такая технология. На все повлияла «Устава на волоки» 1557 года. Людям выдавались участки земли. Одна волока – 21,36 гектара. Они такой вытянутой формы были.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-6

Полина Чепа:
Поэтому так и строились – видите, все дома вдоль одной улицы. Дом идет, а дальше сельскохозяйственные постройки такими рядами, погонами. Как раз таки это здание – классический погонный двор.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-8

Как же самобытно и красиво! В этом доме когда-то проживала семья со Случчины. Обратите внимание: крыша сделана из добротного тростника. Он отлично защищал жилье от непогоды и при грамотном уходе, мог прослужить 60 лет. Низкий вход сделан не просто так, он помогал сохранить тепло.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-10

Умной техники не было, но наши предки были мудрее всех гаджетов. Вот так, например, выглядела стиральная машина – жлукта. Вместо порошка использовали золу, заливали водой и получали супер моющее средство. После большой стирки усердно полоскали белье на речке. Без труда не будет красота и белизна.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-12

Полина Чепа:
Есть у нас еще тут холодильник, кстати. Смотрите, мы находимся с вами возле входа в дом. Это как раз самое холодное место в доме, поэтому он здесь и стоит. Лед можно заготовить весной на речке, сохранить где-нибудь в погребе. Кстати, это не придумка белорусов. Например, на 1907 год – у 85 % жителей Нью-Йорка были вот такие, но в переводе называется «ледяные ящики». Пока фреон не изобрели, все пользовались вот такой штучкой. Первоначально пол был земляной, а если лед таял, просто впитывался в землю.

От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце-14

Магазинов и маркетплейсов не было. С малых лет девочки учились прясть, а затем осваивали ткацкий станок – кросны. В те времена все были искусными мастерицами, ведь стояла задача – приготовить приданое и сделать подарки для родных на свадьбу. От рушников и покрывал до гардебочика на все сезоны. В каждом регионе была своя эстетика, орнамент, фасоны и цветовые предпочтения. По костюму, как по паспорту, можно было понять все – семейное положение, прописку, статус.

Подробности в видео.

# Полина Чепа # Анастасия Макеева # Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта

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