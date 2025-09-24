От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце

Добро пожаловать в самый атмосферный скансен Беларуси! Музей народной архитектуры и быта в Озерце – захватывающее путешествие в жизнь наших предков на рубеже XIX и XX веков. От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси. Этнокомплекс в 151 гектаров удивит и вдохновит, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Самому древнему экспонату 465 миллионов лет – побывали в зоологическом музее БГУ

Здесь все аутентичное. Деревянные дома по бревнам перевозили из разных уголков страны и досконально оформляли колоритные интерьеры, чтобы все посетители смогли прочувствовать дух времени. В каждом регионе был свой диалект, быт и ремесла, традиции и обряды.

Полина Чепа, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Центральная Беларусь сама по себе вообще очень такая особенная, интересная. Ее планировка – это заслуга Боны Сфорца из рода Медичи. Из Италии приехала к нам такая технология. На все повлияла «Устава на волоки» 1557 года. Людям выдавались участки земли. Одна волока – 21,36 гектара. Они такой вытянутой формы были.

Полина Чепа:

Поэтому так и строились – видите, все дома вдоль одной улицы. Дом идет, а дальше сельскохозяйственные постройки такими рядами, погонами. Как раз таки это здание – классический погонный двор.

Как же самобытно и красиво! В этом доме когда-то проживала семья со Случчины. Обратите внимание: крыша сделана из добротного тростника. Он отлично защищал жилье от непогоды и при грамотном уходе, мог прослужить 60 лет. Низкий вход сделан не просто так, он помогал сохранить тепло.

Умной техники не было, но наши предки были мудрее всех гаджетов. Вот так, например, выглядела стиральная машина – жлукта. Вместо порошка использовали золу, заливали водой и получали супер моющее средство. После большой стирки усердно полоскали белье на речке. Без труда не будет красота и белизна.

Полина Чепа:

Есть у нас еще тут холодильник, кстати. Смотрите, мы находимся с вами возле входа в дом. Это как раз самое холодное место в доме, поэтому он здесь и стоит. Лед можно заготовить весной на речке, сохранить где-нибудь в погребе. Кстати, это не придумка белорусов. Например, на 1907 год – у 85 % жителей Нью-Йорка были вот такие, но в переводе называется «ледяные ящики». Пока фреон не изобрели, все пользовались вот такой штучкой. Первоначально пол был земляной, а если лед таял, просто впитывался в землю.