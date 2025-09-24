Ключевые точки роста. Как выполняется поручение Президента по развитию областей
Основа экономики Союзного государства – тысячи кооперационных связей между регионами двух стран. И такими сегодня может похвастаться практически каждый район Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, наша страна всегда делала ставку на развитие регионов. Так, масштабная программа по возрождению села, запущенная в 2005-м, в корне изменила уклад жизни и организацию производства в небольших населенных пунктах.
Дальше – больше. «Программа Припятского Полесья», «Один район – один проект» – вот лишь пару актуальных примеров хозяйского подхода к развитию регионов страны. И этот принципиальный и архиважный вопрос на постоянном контроле Президента.
При этом столица была и остается флагманом и главным ориентиром в стране, но принципиальных различий в подходах к производству, организации труда (а значит, и уровне жизни) быть не должно.
Укреплять экономику через реализацию проектов в тех сферах, в которых силен отдельно взятый регион. Такая задача стоит перед местным руководством. Брестская область, например, остается передовой в вопросах сельского хозяйства. В 2025 году каравай зерновых планируют в размере 2 миллионов тонн, о чем Президенту накануне доложил губернатор Петр Пархомчик.
Впрочем, важнее урожай 2026-го. Озимый клин в хозяйстве Кобринского района превышает 2 000 гектаров. Рапс уже радует крепкими всходами, а зерновые отсеяли на 87 % площадей. Механизаторы работают в тандеме. Подготовка почвы и сев. Семена отправляются в землю одновременно с удобрениями.
Евгений Ничингер, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Батчи»:
На данном поле работает посевной агрегат, который одновременно сеет и вносит фосфорное удобрение под заделку этих семян. То есть семена и фосфор ложатся вместе, что дает наибольший результат и наименьшую экономию тех же фосфорных удобрений.
Строго следовать агрономическим технологиям. Такой подход (как в отдельном хозяйстве, так и в целом в стране) себя уже оправдал. Сегодня предприятия региона активно запасаются удобрениями.
Ольга Гуцевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:
Хозяйство обеспечено минеральными удобрениями. Азот – на 127 %, фосфор – на 100 %. Идет защита озимого рапса. То есть это залог будущего урожая-2026.
Виталий Рудь, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
В текущем году посевная площадь озимых зерновых на зерно составляет 250,5 тысячи гектаров. Если брать в разрезе культур, то пшеница занимает 32 %, тритикале – 31%. Чтобы обеспечить плановые объемы по севу, усилились по темпам сева. На текущую дату темпы составляют 11,5 тысячи. В сравнении с прошлым годом это на 15 % больше. На данный момент засеяно уже 61 % площадей.
Назначая Петра Пархомчика, прежде ответственного в правительстве за развитие промышленности, на должность губернатора, Александр Лукашенко говорил открыто, что промышленность в первом регионе предстоит подтянуть. Сегодня сектор демонстрирует устойчивость. Темп за 7 месяцев – 113 %. Однако резервы есть, и их активно задействуют.
«ТермоБрест» специализируется на выпуске изделий для газовой отрасли и приборов дистанционной автоматики. В ассортименте свыше 12 тысяч наименований. Зависимость от внешних рынков минимальная. На предприятии свое литье и конструкторское бюро.
Геннадий Клюка, генеральный директор «ТермоБрест»:
Наше предприятие продолжает дальше развиваться. Уже в этом году три наименования продукции, которые мы создали, – новые. На сегодня происходит испытание этой продукции. Уже, в принципе, выставили на продажу и ждем запрос на эту новую продукцию.
Цену белорусские специалисты задают сами. Качество отвечает требованиям лидеров нефтегазовой отрасли России – от «Газпрома» до «Роснефти». Петр Пархомчик предлагает освоить новые виды продукции, в которых заинтересованы отечественные машиностроители.
Подробности в видео.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Уже даже пообещал определенные денежные средства для изготовления новых видов продукции. Разработаем специальную программу по расширению возможностей этого предприятия. Ищем по брестской территории те предприятия, которые могли бы решать более сложные задачи, которые на сегодня не решены. У меня они все в «компьютере» моем находятся, и я знаю, что нужно сделать. Главное, убедить самих руководителей, чтобы они «заболели», и появилось у них желание решать очень тяжелые вопросы.
Накануне во Дворце Независимости говорили также о состоянии дел Могилевской области. С докладом глава государства принял управляющего делами Президента Юрия Назарова. Центральной темой стали проекты в Шкловском районе, который, как поручал Александр Лукашенко, должен стать образцовым.
Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Беларуси.