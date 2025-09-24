Ключевые точки роста. Как выполняется поручение Президента по развитию областей

Основа экономики Союзного государства – тысячи кооперационных связей между регионами двух стран. И такими сегодня может похвастаться практически каждый район Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, наша страна всегда делала ставку на развитие регионов. Так, масштабная программа по возрождению села, запущенная в 2005-м, в корне изменила уклад жизни и организацию производства в небольших населенных пунктах. Дальше – больше. «Программа Припятского Полесья», «Один район – один проект» – вот лишь пару актуальных примеров хозяйского подхода к развитию регионов страны. И этот принципиальный и архиважный вопрос на постоянном контроле Президента. При этом столица была и остается флагманом и главным ориентиром в стране, но принципиальных различий в подходах к производству, организации труда (а значит, и уровне жизни) быть не должно.

Укреплять экономику через реализацию проектов в тех сферах, в которых силен отдельно взятый регион. Такая задача стоит перед местным руководством. Брестская область, например, остается передовой в вопросах сельского хозяйства. В 2025 году каравай зерновых планируют в размере 2 миллионов тонн, о чем Президенту накануне доложил губернатор Петр Пархомчик.

Впрочем, важнее урожай 2026-го. Озимый клин в хозяйстве Кобринского района превышает 2 000 гектаров. Рапс уже радует крепкими всходами, а зерновые отсеяли на 87 % площадей. Механизаторы работают в тандеме. Подготовка почвы и сев. Семена отправляются в землю одновременно с удобрениями. Евгений Ничингер, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Батчи»:

На данном поле работает посевной агрегат, который одновременно сеет и вносит фосфорное удобрение под заделку этих семян. То есть семена и фосфор ложатся вместе, что дает наибольший результат и наименьшую экономию тех же фосфорных удобрений.

Строго следовать агрономическим технологиям. Такой подход (как в отдельном хозяйстве, так и в целом в стране) себя уже оправдал. Сегодня предприятия региона активно запасаются удобрениями. Ольга Гуцевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:

Хозяйство обеспечено минеральными удобрениями. Азот – на 127 %, фосфор – на 100 %. Идет защита озимого рапса. То есть это залог будущего урожая-2026.

Виталий Рудь, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

В текущем году посевная площадь озимых зерновых на зерно составляет 250,5 тысячи гектаров. Если брать в разрезе культур, то пшеница занимает 32 %, тритикале – 31%. Чтобы обеспечить плановые объемы по севу, усилились по темпам сева. На текущую дату темпы составляют 11,5 тысячи. В сравнении с прошлым годом это на 15 % больше. На данный момент засеяно уже 61 % площадей.

Назначая Петра Пархомчика, прежде ответственного в правительстве за развитие промышленности, на должность губернатора, Александр Лукашенко говорил открыто, что промышленность в первом регионе предстоит подтянуть. Сегодня сектор демонстрирует устойчивость. Темп за 7 месяцев – 113 %. Однако резервы есть, и их активно задействуют.

«ТермоБрест» специализируется на выпуске изделий для газовой отрасли и приборов дистанционной автоматики. В ассортименте свыше 12 тысяч наименований. Зависимость от внешних рынков минимальная. На предприятии свое литье и конструкторское бюро.

Геннадий Клюка, генеральный директор «ТермоБрест»:

Наше предприятие продолжает дальше развиваться. Уже в этом году три наименования продукции, которые мы создали, – новые. На сегодня происходит испытание этой продукции. Уже, в принципе, выставили на продажу и ждем запрос на эту новую продукцию.

Цену белорусские специалисты задают сами. Качество отвечает требованиям лидеров нефтегазовой отрасли России – от «Газпрома» до «Роснефти». Петр Пархомчик предлагает освоить новые виды продукции, в которых заинтересованы отечественные машиностроители. Подробности в видео.