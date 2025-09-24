В США назвали чушью заявление госсекретаря о санкциях против РФ

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон резко раскритиковал заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что США ужесточат санкции против России только после аналогичных шагов со стороны ЕС. Об этом пишет The Hill. Он сравнил такую позицию с бессмысленным ожиданием.

По мнению Болтона, Америка должна действовать самостоятельно и активно усиливать давление.

Ранее Рубио отметил, что Вашингтон не спешит с новыми мерами, поскольку европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на призывы к ужесточению санкций.

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