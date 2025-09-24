Необходимо прекратить военный конфликт в Украине, так как его дальнейшая эскалация способна привести к противостоянию с ядерной державой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Согласно статье, справедливая война должна обеспечивать возможность победы, но без прямого участия НАТО у Украины очень мало возможностей одержать победу над Россией.

«Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией», – отмечает автор статьи.

Об участие альянса не может быть и речи из-за российского ядерного статуса, и ни Британия, ни сама Украина не готовы идти на такой риск.

Однако, несмотря на поддержку Запада, Киев по-прежнему переживает кризис, а российские войска продолжают наступление. В Украине, по некоторым данным, военкоматы прибегают к насильственному призыву, чтобы пополнить ряды армии. Для завершения конфликта, по мнению издания, нужны переговоры, которые решат вопросы о нейтралитете и территориальных уступках.

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