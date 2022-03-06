Дмитрий Губерниев: «Мы все обескуражены тем, что происходит в спорте»

Дмитрий Губерниев, комментатор, спортивный журналист (Россия):

Понятное дело, что сейчас мы все обескуражены тем, что происходит в спорте. И в данной ситуации здорово, что Россия вместе с Беларусью в биатлоне, например, будет выступать в Кубке России и на чемпионате России. Это Уфа – следующая неделя и конец марта – начало апреля – Тюмень. Поэтому, конечно, нужно сделать максимум: и телеканалам нашим, и журналистам, и мне как комментатору для того, чтобы поддержать и русских, и белорусских спортсменов, которые лишены возможности выступать в борьбе за Кубок мира. И я очень надеюсь, что будет показ широкий, что я прокомментирую в любом случае про белорусов замечательных, про наших олимпийских героев. И не только – там будет много молодежи и всех других. Мы расскажем.

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