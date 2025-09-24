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Оса в США отправила в больницу пятикратного олимпийского чемпиона

24 сентября 2025 15:47
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Оса в США отправила в больницу пятикратного олимпийского чемпиона-0

Норвежского лыжника Йоханнеса Клебо госпитализировали после того, как его укусила оса во время тренировки в США. Об этом пишет ТАСС.

У атлета развился сильный отек руки, который перешел на лимфатические узлы, а пульс несколько дней оставался повышенным.

28-летний Клебо временно прекратил тренировки и восстанавливался в постели. Он рассказал, что скучает по спорту и активному отдыху. На его счету пять золотых олимпийских медалей, 15 титулов чемпионов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.

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Фото: pixabay

# Здоровье # Звезды

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