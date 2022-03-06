Александр Кожевников: «На крайний пожарный мы можем в хоккей с белорусами сыграть»

Чемпионат мира – 2022 пройдет без участия сборных России и Беларуси, однако мировой форум в 2023 году в Санкт-Петербурге пока остался нетронутым. Но это не решает глобальной спортивной проблемы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников видит решение: надо идти на Восток.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею:

Начать надо с Азиатских игр. Нам расположение помогает. И белорусам, и русским. Так что, я думаю, что это нормальная вещь. Но если нам эти подлецы это делают, то нам делать ничего не остается. Посмотрим, как они выживут без России. Потому что самые смотрибельные игры – это борьба с россиянами. Сильнейших убирают: Беларусь и Россию будут убирать. Мы видим это – уже убирают. Везде запрещают. На крайний пожарный мы можем в хоккей с белорусами сыграть. Тур, как в Канаде раньше делали. Три матча в Минске, три матча разбросать по городам. У вас же катков нормальных хватает. В Мозыре где-нибудь, чтобы популяризовать заодно и развиваться вместе.

Посмотрите, как федерации закрытые здорово играют в футбол, хотя они в международном не участвуют. Значит, можно выживать, можно что-то делать. Хотя они очень закрытая страна, они вообще их обложили с ног до головы. По телеку им, я думаю, нормально. Только по плаванию согласились... Но, опять же, без флага, без всего. Хотя бы ребята участвуют, значит там есть здравые люди. Не все же такие негодяи, как, например, президент МОК. Ну совсем одурел, скоро начнет медали отбирать. За что? Что люди развивали спорт в своей стране? Их наградили. Ты какое имеешь отношение? Не ты награждал.