В Британии задержали мужчину по подозрению в кибератаке на аэропорты ЕС

В Соединенном Королевстве арестован человек, которого подозревают в кибератаке, приведшей к сбоям в работе ряда аэропортов Европы, в том числе Хитроу. Об этом пишет ТАСС.

Ему примерно 40 лет, и он был задержан в Западном Сассексе. Следствие продолжается.

В ходе атаки 19 сентября были затронуты аэропорты Брюсселя, Берлина, Дублина и Хитроу. Пострадали системы компании Collins Aerospace, отвечающей за обслуживание пассажиров, обработку багажа и управление. Это вызвало очереди, задержки и отмены рейсов.

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