Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»
Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Все спортсмены без исключения грезят олимпийскими медалями. На завершившейся Олимпиаде в Пекине нашим конькобежцам, а точнее Игнату Головатюку, до медали не хватило 0,15. Марина Зуева в составе женского трио в командной гонке финишировала седьмой.
Какие планы у главкома Сергея Минина и поменяет ли Марина Зуева ледовый подиум на модный, узнаем прямо сейчас. В гостях главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и лидер сборной Марина Зуева.
Юлия Силипицкая:
Чем вам запомнился Пекин? Это, кстати, по счету какая ваша Олимпиада, откройте секрет?
Каждый раз, выходя на тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты мечтаешь о пьедестале, об Олимпиаде
Марина Зуева, участница зимней Олимпиады – 2022:
Вторая моя Олимпиада была в Пекине. Чем она больше всего мне запомнилась? Эти соревнования проходят на таком очень эмоционально сильном фоне, потому что это все-таки соревнования, про которые ты думаешь очень много времени.
Юлия Силипицкая:
Сколько вы думали про эти соревнования?
Марина Зуева:
Каждый раз, выходя на какую-то тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты, конечно, мечтаешь все-таки о пьедестале, о гимне, об Олимпиаде. Почувствовать атмосферу сильной борьбы. Думаешь про это, наверное, все время, четыре года, все время, пока готовишься.
«Все внутри очень сильно кипело»
Юлия Силипицкая:
Любовь не перебивала ваши мечты к пьедесталу?
Марина Зуева:
Это очень сильное внутреннее чувство: хотеть быть на Олимпиаде и быть в борьбе. Поэтому мне запомнится сильная эмоциональная атмосфера, которую я чувствовала. У меня внутри все очень сильно кипело, можно так сказать, от того, что я в моменте, я здесь и у меня есть шанс.
Юлия Силипицкая:
А был шанс?
Марина Зуева:
Да, всегда у меня есть шанс. Я каждый раз выходила на дистанцию, понимая, что кроме, наверное, полуторки и тройки, я так чувствовала, что там будет тяжеловато. Я больше на длинных дистанциях.
Юлия Силипицкая:
Стайер.
Марина Зуева:
Но на других дистанциях я уверенно себя чувствовала.
«Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию». Сергей Минин рассказал об ошибках на Зимней Олимпиаде. Читайте здесь.
«В Италии все сложится классно, если мы за эти четыре года станем еще сильнее»
Юлия Силипицкая:
Мы сейчас уже постфактум говорим, что можно было бы изменить, чтобы это четвертое было наше, наша деревянненькая медалечка?
Марина Зуева:
Мы в этом году очень много работали на командную гонку. И все равно я считаю, что нам не хватает какой-то слаженности в команде.
Скажу про командную гонку. Вы про Италию спрашиваете, я думаю, возможно туда отправить более боевой состав.
Юлия Силипицкая:
Боевой в чем? Боевой другой или боевой ваш?
Марина Зуева:
Это значит, что ты выходишь на старт и уже уверенно борешься за топ-3, то есть не просто выходишь отбыть программу. Как мы сейчас выходили и понимали, что у нас может быть точно четвертое-пятое, если сделаем все слаженно. И каждая из нас будет готова к бою, к сражению вот этому. Но немного не хватило этой синхронности. В Италии все сложится классно, если мы за эти четыре года станем еще сильнее. Возможно, подтянем еще каких-то девчонок, у многих есть запас: четвертая, пятая, то есть кто может заменить. Потому что бегут не один раз, а несколько раз.
Юлия Силипицкая:
То есть вас теперь надо синхронизировать не троих, а семерых?
Марина Зуева:
Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые, 0,2 не хватило, чтобы стать пятыми, шестыми. Может, сейчас какие-то юниорки, какие-то еще девчонки скажут, что все, буду кататься с национальной командой, за ней тянуться, тоже поеду на Олимпиаду. Каждый раз настраиваешься, и это опустошает. Сейчас тяжело говорить про то, что будет потом.
Юлия Силипицкая:
То есть вам надо перезарядиться.
Марина Зуева:
Да.