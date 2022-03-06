Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»

Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер». Юлия Силипицкая, СТВ:

Все спортсмены без исключения грезят олимпийскими медалями. На завершившейся Олимпиаде в Пекине нашим конькобежцам, а точнее Игнату Головатюку, до медали не хватило 0,15. Марина Зуева в составе женского трио в командной гонке финишировала седьмой. Какие планы у главкома Сергея Минина и поменяет ли Марина Зуева ледовый подиум на модный, узнаем прямо сейчас. В гостях главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и лидер сборной Марина Зуева. Юлия Силипицкая:

Чем вам запомнился Пекин? Это, кстати, по счету какая ваша Олимпиада, откройте секрет? Каждый раз, выходя на тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты мечтаешь о пьедестале, об Олимпиаде

Марина Зуева, участница зимней Олимпиады – 2022:

Вторая моя Олимпиада была в Пекине. Чем она больше всего мне запомнилась? Эти соревнования проходят на таком очень эмоционально сильном фоне, потому что это все-таки соревнования, про которые ты думаешь очень много времени. Юлия Силипицкая:

Сколько вы думали про эти соревнования? Марина Зуева:

Каждый раз, выходя на какую-то тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты, конечно, мечтаешь все-таки о пьедестале, о гимне, об Олимпиаде. Почувствовать атмосферу сильной борьбы. Думаешь про это, наверное, все время, четыре года, все время, пока готовишься. «Все внутри очень сильно кипело» Юлия Силипицкая:

Любовь не перебивала ваши мечты к пьедесталу? Марина Зуева:

Это очень сильное внутреннее чувство: хотеть быть на Олимпиаде и быть в борьбе. Поэтому мне запомнится сильная эмоциональная атмосфера, которую я чувствовала. У меня внутри все очень сильно кипело, можно так сказать, от того, что я в моменте, я здесь и у меня есть шанс.

Юлия Силипицкая:

А был шанс? Марина Зуева:

Да, всегда у меня есть шанс. Я каждый раз выходила на дистанцию, понимая, что кроме, наверное, полуторки и тройки, я так чувствовала, что там будет тяжеловато. Я больше на длинных дистанциях. Юлия Силипицкая:

Стайер. Марина Зуева:

Но на других дистанциях я уверенно себя чувствовала. «Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию». Сергей Минин рассказал об ошибках на Зимней Олимпиаде. Читайте здесь.