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Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»

06 марта 2022 23:02
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Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Все спортсмены без исключения грезят олимпийскими медалями. На завершившейся Олимпиаде в Пекине нашим конькобежцам, а точнее Игнату Головатюку, до медали не хватило 0,15. Марина Зуева в составе женского трио в командной гонке финишировала седьмой.

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Юлия Силипицкая:
Чем вам запомнился Пекин? Это, кстати, по счету какая ваша Олимпиада, откройте секрет? 

Каждый раз, выходя на тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты мечтаешь о пьедестале, об Олимпиаде

Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»-1

Марина Зуева, участница зимней Олимпиады – 2022:
Вторая моя Олимпиада была в Пекине. Чем она больше всего мне запомнилась? Эти соревнования проходят на таком очень эмоционально сильном фоне, потому что это все-таки соревнования, про которые ты думаешь очень много времени.

Юлия Силипицкая:
Сколько вы думали про эти соревнования?

Марина Зуева:
Каждый раз, выходя на какую-то тяжелую тренировку, преодолевая себя, ты, конечно, мечтаешь все-таки о пьедестале, о гимне, об Олимпиаде. Почувствовать атмосферу сильной борьбы. Думаешь про это, наверное, все время, четыре года, все время, пока готовишься.

«Все внутри очень сильно кипело»

Юлия Силипицкая:
Любовь не перебивала ваши мечты к пьедесталу?

Марина Зуева:
Это очень сильное внутреннее чувство: хотеть быть на Олимпиаде и быть в борьбе. Поэтому мне запомнится сильная эмоциональная атмосфера, которую я чувствовала. У меня внутри все очень сильно кипело, можно так сказать, от того, что я в моменте, я здесь и у меня есть шанс.

Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»-4

Юлия Силипицкая:
А был шанс?

Марина Зуева:
Да, всегда у меня есть шанс. Я каждый раз выходила на дистанцию, понимая, что кроме, наверное, полуторки и тройки, я так чувствовала, что там будет тяжеловато. Я больше на длинных дистанциях.

Юлия Силипицкая:
Стайер.

Марина Зуева:
Но на других дистанциях я уверенно себя чувствовала.

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Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые»-7

«В Италии все сложится классно, если мы за эти четыре года станем еще сильнее»

Юлия Силипицкая:
Мы сейчас уже постфактум говорим, что можно было бы изменить, чтобы это четвертое было наше, наша деревянненькая медалечка?

Марина Зуева:
Мы в этом году очень много работали на командную гонку. И все равно я считаю, что нам не хватает какой-то слаженности в команде.

Скажу про командную гонку. Вы про Италию спрашиваете, я думаю, возможно туда отправить более боевой состав.

Юлия Силипицкая:
Боевой в чем? Боевой другой или боевой ваш?

Марина Зуева:
Это значит, что ты выходишь на старт и уже уверенно борешься за топ-3, то есть не просто выходишь отбыть программу. Как мы сейчас выходили и понимали, что у нас может быть точно четвертое-пятое, если сделаем все слаженно. И каждая из нас будет готова к бою, к сражению вот этому. Но немного не хватило этой синхронности. В Италии все сложится классно, если мы за эти четыре года станем еще сильнее. Возможно, подтянем еще каких-то девчонок, у многих есть запас: четвертая, пятая, то есть кто может заменить. Потому что бегут не один раз, а несколько раз.

Юлия Силипицкая:
То есть вас теперь надо синхронизировать не троих, а семерых?

Марина Зуева:
Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые, 0,2 не хватило, чтобы стать пятыми, шестыми. Может, сейчас какие-то юниорки, какие-то еще девчонки скажут, что все, буду кататься с национальной командой, за ней тянуться, тоже поеду на Олимпиаду. Каждый раз настраиваешься, и это опустошает. Сейчас тяжело говорить про то, что будет потом.

Юлия Силипицкая:
То есть вам надо перезарядиться.

Марина Зуева:
Да.

# Зимняя Олимпиада # Марина Зуева # Игнат Головатюк # Сергей Минин # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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