«Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию». Сергей Минин рассказал об ошибках на зимней Олимпиаде

Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер». Юлия Силипицкая, СТВ:

Все спортсмены без исключения грезят олимпийскими медалями. На завершившейся Олимпиаде в Пекине нашим конькобежцам, а точнее Игнату Головатюку, до медали не хватило 0,15. Марина Зуева в составе женского трио в командной гонке финишировала седьмой. Какие планы у главкома Сергея Минина и поменяет ли Марина Зуева ледовый подиум на модный, узнаем прямо сейчас. В гостях главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и лидер сборной Марина Зуева.

Юлия Силипицкая:

Чем запомнилась эта Олимпиада? «Это был самый изолированный, чистый, здоровый город» Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Это огражденная территория, это ограждение от общения. Китайцы очень дисциплинированные люди. Юлия Силипицкая:

То есть вы ощущали себя, как в армии? Сергей Минин:

Нельзя так сказать. Она запомнится тем, что в первую очередь в непростых условиях. Это был самый изолированный, чистый, здоровый город. Юлия Силипицкая:

Вы везли женскую эстафету, командную эстафету, я так понимаю, что с прицелом все-таки на пьедестал? Или именно Пекин у вас был такой разминочный, а вектор – это уже была изначально итальянская сага? «Командная гонка по нервным моим окончаниям серьезно вставила»

Сергей Минин:

Для меня, для тренера, конечно, командная гонка по нервным моим окончаниям серьезно вставила. Юлия Силипицкая:

По каким именно окончаниям нервным – верхним, нижним? Сергей Минин:

Непросто было, в первую очередь. Впервые получилось в топ-8 попасть, что и позволило попасть на Олимпийские игры. Больше туда не допускают команды из других стран. Поэтому получилось то, что получилось. Мы 7 место заняли. Юлия Силипицкая:

Кстати, 7 место – это плохо, хорошо, нормально? Сергей Минин:

Девчонок настраивали, обсуждали с вечера перед дистанцией, что абсолютно возможно и реально по их силам, если все будет дисциплинированно складываться, сама гонка – на 4 место. То есть это с квалификацией в финал основной можно было попадать. Там, в принципе, конкурентная такая среда с 4 по 8 места. Очень близко. Юлия Силипицкая:

Мы уже поняли, что у вас в конькобежном спорте 0,0000... Оп! То есть, действительно, тысячные и сотые, да. Мариночка, несмотря на то, что мы сейчас уже постфактум говорим, что можно изменить, чтобы это четвертое было наше, наша деревянненькая медалечка? Марина Зуева, участница зимней Олимпиады – 2022:

Мы в этом году очень много работали на командную гонку. И все равно я считаю, что нам не хватает какой-то слаженности в команде. Сергей Минин:

Синхронность будет в первую очередь тогда, когда и сил будет предостаточно, чтобы эту синхронность выполнять. Разношерстные девчонки: кто-то больше тяготеет к спринту, кто-то – к средним дистанциям, кто-то – к длинным. А чтобы это выражалось все в командных гонках, естественно, нужно было долго репетировать.

«Я позволяю до 10 дней, если хочешь вообще ничего не делать, то пожалуйста» Юлия Силипицкая:

Я все склоняю уже к Италии, что вы мне все про Пекин? Вы мне расскажите, что вы с ними будете делать? Седьмое место – отлично. Девочки – молодцы. Это лучший результат, я так понимаю, да? И есть над чем работать. Вот я вас спрашиваю: повезете их троих? Сергей Минин:

Давайте доживем до лета хотя бы. Юлия Силипицкая:

Вы хотите их в декрет поотправлять? Сергей Минин:

У нас контракты заканчиваются летом. Юлия Силипицкая:

И что, не продлите? Сергей Минин:

Мы бы с радостью себе продлили. Мы в этом виде спорта давно, мы его любим и с самого детства находимся, но тут же надо понимать, насколько мы потрудились, насколько это устраивает нашего работодателя. Юлия Силипицкая:

Сергей, как перезаряжаете спортсменов? Сергей Минин:

Я позволяю до 10 дней, если хочешь вообще ничего не делать, то пожалуйста. Дальше происходит падение большое функционального состояния. Рекомендую им менять род деятельности физической. Марина в прошлом году перезаряжалась – палки, лыжи в руки, месяц-полтора, сколько было позволено погодой, снег, она каталась на лыжах, плавала в бассейне. Каждый день а то и по две тренировки в день, другой вид деятельности, занималась. «Мы прекрасно понимали, что должен не один результат и не один спортсмен претендовать от 1 до 8 места»

Юлия Силипицкая:

Головатюк лично вас удивил? Сергей Минин:

0,15 до бронзы, 0,71 секунды до золота. Раньше отставание было больше, сейчас планово пробежал в районе этих секунд, планировали. Юлия Силипицкая:

То есть вы все-таки планировали его в топ-8? Сергей Минин:

Да, конечно, у нас у Игната и Марины топ-8 было прописано и запланировано. Юлия Силипицкая:

Тогда спрошу по-другому: не обидно было? Сергей Минин:

Скорость 60 км/час – это спорт аэродинамики, он теряет многое. Юлия Силипицкая:

Вы мне нравитесь тем, что всегда разговариваете языком не только обычным, но и с точки зрения науки. Вы умный человек. Сергей Минин:

Когда мы квалифицировались, мы прекрасно понимали, что должен не один результат и не один спортсмен претендовать от 1 до 8 места. При таких плотных результатах кто угодно мог стрельнуть, на Аню Нифонтову тоже возлагали надежды определенные. И Игнат Головатюк. Юлия Силипицкая:

Что-то не получилось у Ани? Сергей Минин:

У Ани Нифонтовой травма, я тут пока не должен какие-то комментарии оставлять. Все же нужно выяснить до конца, откуда это взялось. Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые». Подробнее здесь.