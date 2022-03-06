«Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию». Сергей Минин рассказал об ошибках на зимней Олимпиаде
Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Все спортсмены без исключения грезят олимпийскими медалями. На завершившейся Олимпиаде в Пекине нашим конькобежцам, а точнее Игнату Головатюку, до медали не хватило 0,15. Марина Зуева в составе женского трио в командной гонке финишировала седьмой.
Какие планы у главкома Сергея Минина и поменяет ли Марина Зуева ледовый подиум на модный, узнаем прямо сейчас. В гостях главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и лидер сборной Марина Зуева.
Юлия Силипицкая:
Чем запомнилась эта Олимпиада?
«Это был самый изолированный, чистый, здоровый город»
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Это огражденная территория, это ограждение от общения. Китайцы очень дисциплинированные люди.
Юлия Силипицкая:
То есть вы ощущали себя, как в армии?
Сергей Минин:
Нельзя так сказать. Она запомнится тем, что в первую очередь в непростых условиях. Это был самый изолированный, чистый, здоровый город.
Юлия Силипицкая:
Вы везли женскую эстафету, командную эстафету, я так понимаю, что с прицелом все-таки на пьедестал? Или именно Пекин у вас был такой разминочный, а вектор – это уже была изначально итальянская сага?
«Командная гонка по нервным моим окончаниям серьезно вставила»
Сергей Минин:
Для меня, для тренера, конечно, командная гонка по нервным моим окончаниям серьезно вставила.
Юлия Силипицкая:
По каким именно окончаниям нервным – верхним, нижним?
Сергей Минин:
Непросто было, в первую очередь. Впервые получилось в топ-8 попасть, что и позволило попасть на Олимпийские игры. Больше туда не допускают команды из других стран. Поэтому получилось то, что получилось. Мы 7 место заняли.
Юлия Силипицкая:
Кстати, 7 место – это плохо, хорошо, нормально?
Сергей Минин:
Девчонок настраивали, обсуждали с вечера перед дистанцией, что абсолютно возможно и реально по их силам, если все будет дисциплинированно складываться, сама гонка – на 4 место. То есть это с квалификацией в финал основной можно было попадать. Там, в принципе, конкурентная такая среда с 4 по 8 места. Очень близко.
Юлия Силипицкая:
Мы уже поняли, что у вас в конькобежном спорте 0,0000... Оп! То есть, действительно, тысячные и сотые, да.
Мариночка, несмотря на то, что мы сейчас уже постфактум говорим, что можно изменить, чтобы это четвертое было наше, наша деревянненькая медалечка?
Марина Зуева, участница зимней Олимпиады – 2022:
Мы в этом году очень много работали на командную гонку. И все равно я считаю, что нам не хватает какой-то слаженности в команде.
Сергей Минин:
Синхронность будет в первую очередь тогда, когда и сил будет предостаточно, чтобы эту синхронность выполнять. Разношерстные девчонки: кто-то больше тяготеет к спринту, кто-то – к средним дистанциям, кто-то – к длинным. А чтобы это выражалось все в командных гонках, естественно, нужно было долго репетировать.
«Я позволяю до 10 дней, если хочешь вообще ничего не делать, то пожалуйста»
Юлия Силипицкая:
Я все склоняю уже к Италии, что вы мне все про Пекин? Вы мне расскажите, что вы с ними будете делать? Седьмое место – отлично. Девочки – молодцы. Это лучший результат, я так понимаю, да? И есть над чем работать. Вот я вас спрашиваю: повезете их троих?
Сергей Минин:
Давайте доживем до лета хотя бы.
Юлия Силипицкая:
Вы хотите их в декрет поотправлять?
Сергей Минин:
У нас контракты заканчиваются летом.
Юлия Силипицкая:
И что, не продлите?
Сергей Минин:
Мы бы с радостью себе продлили. Мы в этом виде спорта давно, мы его любим и с самого детства находимся, но тут же надо понимать, насколько мы потрудились, насколько это устраивает нашего работодателя.
Юлия Силипицкая:
Сергей, как перезаряжаете спортсменов?
Сергей Минин:
Я позволяю до 10 дней, если хочешь вообще ничего не делать, то пожалуйста. Дальше происходит падение большое функционального состояния. Рекомендую им менять род деятельности физической. Марина в прошлом году перезаряжалась – палки, лыжи в руки, месяц-полтора, сколько было позволено погодой, снег, она каталась на лыжах, плавала в бассейне. Каждый день а то и по две тренировки в день, другой вид деятельности, занималась.
«Мы прекрасно понимали, что должен не один результат и не один спортсмен претендовать от 1 до 8 места»
Юлия Силипицкая:
Головатюк лично вас удивил?
Сергей Минин:
0,15 до бронзы, 0,71 секунды до золота. Раньше отставание было больше, сейчас планово пробежал в районе этих секунд, планировали.
Юлия Силипицкая:
То есть вы все-таки планировали его в топ-8?
Сергей Минин:
Да, конечно, у нас у Игната и Марины топ-8 было прописано и запланировано.
Юлия Силипицкая:
Тогда спрошу по-другому: не обидно было?
Сергей Минин:
Скорость 60 км/час – это спорт аэродинамики, он теряет многое.
Юлия Силипицкая:
Вы мне нравитесь тем, что всегда разговариваете языком не только обычным, но и с точки зрения науки. Вы умный человек.
Сергей Минин:
Когда мы квалифицировались, мы прекрасно понимали, что должен не один результат и не один спортсмен претендовать от 1 до 8 места. При таких плотных результатах кто угодно мог стрельнуть, на Аню Нифонтову тоже возлагали надежды определенные. И Игнат Головатюк.
Юлия Силипицкая:
Что-то не получилось у Ани?
Сергей Минин:
У Ани Нифонтовой травма, я тут пока не должен какие-то комментарии оставлять. Все же нужно выяснить до конца, откуда это взялось.
Марина Зуева: «Мы показали пример, что есть три девчонки, которые поехали на Олимпиаду, стали седьмые». Подробнее здесь.
«Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию»
Юлия Силипицкая:
Где больше у нас есть возможностей пробиться: в мужском сегменте или в женском?
Сергей Минин:
Все будет зависеть от ситуации на мировом подиуме, как будут мужчины и женщины выглядеть через четыре года.
Юлия Силипицкая:
То есть вы хотите сказать, что сегодняшние олимпийские результаты померкнут?
Сергей Минин:
Много неожиданностей было. Да, были закономерности, лидеры отстояли свои лидерские позиции. Но никто не ожидал, к примеру, прихода шведа, который раскидал этих голландцев, как кегли. Каждый олимпийский цикл растут результаты. Я многократно повторял, что чтобы сейчас попасть на Кубки мира, нашим спортсменам нужно выполнять нормативы предыдущей Олимпиады. Этот сезон в первую очередь показал много моих ошибок как тренера главного.
Юлия Силипицкая:
Вы признаете свои ошибки?
Сергей Минин:
Да, неоднократно. Взаимоотношения у нас есть с тренерскими кадрами. Стоит подымать их квалификацию.
Юлия Силипицкая:
За счет чего?
Сергей Минин:
Тренерам надо учить английский язык, черпать информацию. Сейчас огромная возможность дома заходить во всемирные вебинары, быть участником бесплатно или платно, черпать информацию, новые методики, технологии.
Юлия Силипицкая:
Вам нужны коллеги, соратники?
Сергей Минин:
Если тренеры начнут подымать свой профессиональный уровень, начнется конкуренция за методики.
Юлия Силипицкая:
Она нужна?
Сергей Минин:
Чтобы уровень поднять.
Юлия Силипицкая:
То есть в следующем олимпийском цикле вам нужна команда?
Сергей Минин:
Команда единомышленников.
Марина Зуева:
Нам тоже нужна команда людей, которые верят в меня. Мы смотрим в одном направлении.