Рогожник: нерешаемых проблем между Минском и Москвой нет

Президент Беларуси в ближайшие два дня совершит рабочий визит в Россию. 25 сентября Александр Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен 80-летию атомной и смежных с ней отраслей Российской Федерации.

Местом проведения форума выбрана площадка ВДНХ, где в тематическом павильоне будут обсуждать вопросы, связанные с развитием мирного атома, сферы энергетики. Ожидается, что более 100 государств в той или иной форме примут участие в атомной неделе. Наша страна будет представлена на самом высоком уровне и это логично. Ведь именно российская сторона помогла нам со строительством первой белорусской АЭС. Благодаря этому опыту у нас появилась не только сама станция, но и целая отрасль, а также компетенции. Белорусская энергетическая сфера переформатировалась и сейчас рассматривается вопрос о строительстве второй атомной станции в нашей стране. А первая БелАЭС для коллег из «Росатома» стала своеобразным образцом для зарубежных коллег и иллюстрацией наших возможностей. Так что на Глобальном атомном форуме мы будем не только на других смотреть.

БелАЭС – крупнейший промышленный проект Беларуси и России, но не единственный внушительного масштаба. В последние время в рамках программы импортозамещения мы успешно реализуем еще без малого три десятка. Будущее нашей кооперации и союзный технологический суверенитет наверняка обсудят лидеры Беларуси и России. В ходе рабочего визита нашего Президента, как ожидается, состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В повестке глав государств актуальные белорусско-российские вопросы. Лидеры также обсудят обстановку в регионе и международную проблематику.