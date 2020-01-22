Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А наш капотный МАЗ, кстати с логотипом СТВ на борту, в прямом смысле обошел «Мерседес», «Ман» и «Рено». 7,5 тысяч километров в пустыне – это буквально испытание на прочность. Но если вспомнить, что белорусские грузовики МАЗ работают в самых разных уголках планеты – от Кубы и Египта до Ирана и Туркменистана, то и трасса «Дакара» для них по плечу. Как приняла белорусов пустыня, и с каким чувством гонщики вернулись домой – наш корреспондент Евгений Поболовец встречал экипаж.

Первые мгновения на белорусской земле. Слёзы родных и близких, цветы от коллег, подарки от спонсоров и тут же, сразу по прилёту, первый комментарий настырным журналистам.

СТВ вместе с мазовцами прошёл всю гонку, мы оперативно давали результаты в прямых эфирах. Потому первое слово – нам. «Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби





Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Психологически были очень напряжены, поэтому рады, что все закончилось, что мы сумели выдержать не только технически. МАЗ, как обычно, не подвел, а психологически нам трудно было бороться с настолько сильным соперником.





Сергей не раз подчеркнёт: результат гонки – работа всей команды МАЗ. От техника до водителя, от администратора до командира. 7,5 тысяч километров в пустыне, где дюны и пески. Где ветер порой настолько сильный, что вертолёт взлететь не может.

А ты не просто едешь, ты летишь. 140 километров в час! И в соперниках – сплошь громкие имена. И нет права на ошибку, опытный ты или молодой.





Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Мы попали в топ-10, безусловно, рады, что оказались в десятке. Спустя 3 года, на четвертый год у нас получилось попасть в десятку. В целом, мы настроены на улучшение позиций.





Алексей со своей командой стал в итоге 8-м. Это лучшее время в его пока ещё небольшой карьере. Маленький шаг вперёд для Алексея, но насколько большой шаг для всей команды МАЗ.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Увеличивается узнаваемость марки, узнаваемость бренда. МАЗ и так всемирно известная марка, и когда мы в сложных условиях побеждаем, опережаем «Ивеко», «Мерседес», конкурентов, на равных боремся с КамАЗом, то поставки техники в страны Ближнего Востока, Азии, очевидны. Возможно работать и возможно готовить технику для реализации в сложных погодных, климатических условиях – в этом наша цель, наша задача. Мы будем так дальше работать.

А после была пресс-конференция в кругу своих коллег, где порой приходилось отвечать на вопросы, понятные только узкому кругу техников и разработчиков машин. Сделать работу над ошибками, отдохнуть и через год снова в бой. Возможно, в более широком составе.