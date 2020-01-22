Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А наш капотный МАЗ, кстати с логотипом СТВ на борту, в прямом смысле обошел «Мерседес», «Ман» и «Рено». 7,5 тысяч километров в пустыне – это буквально испытание на прочность. Но если вспомнить, что белорусские грузовики МАЗ работают в самых разных уголках планеты – от Кубы и Египта до Ирана и Туркменистана, то и трасса «Дакара» для них по плечу.
Как приняла белорусов пустыня, и с каким чувством гонщики вернулись домой – наш корреспондент Евгений Поболовец встречал экипаж.
Первые мгновения на белорусской земле. Слёзы родных и близких, цветы от коллег, подарки от спонсоров и тут же, сразу по прилёту, первый комментарий настырным журналистам.
СТВ вместе с мазовцами прошёл всю гонку, мы оперативно давали результаты в прямых эфирах. Потому первое слово – нам.
«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Психологически были очень напряжены, поэтому рады, что все закончилось, что мы сумели выдержать не только технически. МАЗ, как обычно, не подвел, а психологически нам трудно было бороться с настолько сильным соперником.
Сергей не раз подчеркнёт: результат гонки – работа всей команды МАЗ. От техника до водителя, от администратора до командира. 7,5 тысяч километров в пустыне, где дюны и пески. Где ветер порой настолько сильный, что вертолёт взлететь не может.
А ты не просто едешь, ты летишь. 140 километров в час! И в соперниках – сплошь громкие имена. И нет права на ошибку, опытный ты или молодой.
Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы попали в топ-10, безусловно, рады, что оказались в десятке. Спустя 3 года, на четвертый год у нас получилось попасть в десятку. В целом, мы настроены на улучшение позиций.
Алексей со своей командой стал в итоге 8-м. Это лучшее время в его пока ещё небольшой карьере. Маленький шаг вперёд для Алексея, но насколько большой шаг для всей команды МАЗ.
«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Увеличивается узнаваемость марки, узнаваемость бренда. МАЗ и так всемирно известная марка, и когда мы в сложных условиях побеждаем, опережаем «Ивеко», «Мерседес», конкурентов, на равных боремся с КамАЗом, то поставки техники в страны Ближнего Востока, Азии, очевидны. Возможно работать и возможно готовить технику для реализации в сложных погодных, климатических условиях – в этом наша цель, наша задача. Мы будем так дальше работать.
А после была пресс-конференция в кругу своих коллег, где порой приходилось отвечать на вопросы, понятные только узкому кругу техников и разработчиков машин. Сделать работу над ошибками, отдохнуть и через год снова в бой. Возможно, в более широком составе.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Итак, мы третьи, второй раз на пьедестале. Мы стали быстрее, чем «Мерседес», «Рено», «Ман» и многие другие. В следующем году «Дакар» тоже пройдет в Саудовской Аравии. Организаторы заключили с этой страной контракт на 5 лет. МАЗ работает над тем, чтобы выставить второй капотный автомобиль, а значит, шансы белорусов на победу возрастут.