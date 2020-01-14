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Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

14 января 2020 17:23
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке-1

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки всего 3 минуты и 19 секунд. Лучшее время показал российский «КАМАЗ» Андрея Каргинова. Третьим стал автомобиль его партнера по команде Эдуарда Николаева. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
У нас был там один очень опасный момент. Мы наехали на две такие волны, очень неудачно сработала задняя подвеска, очень высоко ее подбило. Машина стала практически вертикально на переднюю ось и передними кронштейнами ударилась в камни. Сломали при этом две рессоры.

Но, слава богу, не перевернулись через морду, хотя до этого там пару градусов было. На мой взгляд самый опасный момент в гонке.

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке-7

Легендарный ралли-марафон продолжается, впереди медальная развязка. Завершится ралли-рейд 17 января.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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