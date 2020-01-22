Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

Новости Беларуси. Делегация Национального олимпийского комитета Беларуси во главе с первым вице-президентом Виктором Лукашенко встретилась с президентом МОК Томасом Бахом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На встрече обсудили вопросы расширения сотрудничества в спорте высших достижений. Первый вице-президент НОК Беларуси отметил, что мы готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК в нашей стране.