Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

Впервые в самом сложном ралли-рейде планеты принимал участие капотный МАЗ, который вполне достойно показал себя в нынешних гонках. В итоге мы третьи, быстрее Mercedes, MAN и Renault. Среди встречающих и наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышел корреспондент Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Мы находимся в Минском аэропорту. Самолет с нашей командой приземлился полчаса назад, пока мы ждем, когда ребята выйдут.

МАЗовцы попросили нас сильно ребят не мучить, они с дороги и сильно уставшие. Поэтому прямо здесь, в холле, состоится импровизированный подход к прессе. У нас будет возможность получить эксклюзивное интервью, спортсмены поделятся своими впечатлениями от гонки и от того, что мы второй раз в истории «Дакара» взошли на пьедестал, заняли третье место.