Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Национальный аэропорт Минск

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту встречают белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто», представлявшего нашу страну на легендарном «Дакаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту встречают белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто», представлявшего нашу страну на легендарном «Дакаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в самом сложном ралли-рейде планеты принимал участие капотный МАЗ, который вполне достойно показал себя в нынешних гонках. В итоге мы третьи, быстрее Mercedes, MAN и Renault. Среди встречающих и наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышел корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Мы находимся в Минском аэропорту. Самолет с нашей командой приземлился полчаса назад, пока мы ждем, когда ребята выйдут.
МАЗовцы попросили нас сильно ребят не мучить, они с дороги и сильно уставшие. Поэтому прямо здесь, в холле, состоится импровизированный подход к прессе. У нас будет возможность получить эксклюзивное интервью, спортсмены поделятся своими впечатлениями от гонки и от того, что мы второй раз в истории «Дакара» взошли на пьедестал, заняли третье место.
Все подробности в вечернем выпуске новостей. Смотрите в эфире СТВ в 19:30.