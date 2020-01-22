Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»

Новости Беларуси. После успешного выступления на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который прошел в Нидерландах в начале года, нашу национальную команду ожидает новый вояж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





На этот раз подопечные Сергея Минина отправятся на пятый Кубок мира, который примет канадский Калгари. Впервые в истории наши ребята завоевали право выступить на таком старте в командной гонке преследования, однако тренер принял решение в этой дисциплине не заявляться.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Девочки смогли в двух гонках квалифицироваться, но не будут участвовать. Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева. У нее свои дистанции будут: и масс-старт, и полторы тысячи метров, и три километра, и пять километров, и это все ежедневно. Тянуть, помимо этого, еще две гонки, основной объем на себя брать мы не будем.