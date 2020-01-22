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Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»

22 января 2020 15:34
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Новости Беларуси. После успешного выступления на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который прошел в Нидерландах в начале года, нашу национальную команду ожидает новый вояж,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»-1



На этот раз подопечные Сергея Минина отправятся на пятый Кубок мира, который примет канадский Калгари. Впервые в истории наши ребята завоевали право выступить на таком старте в командной гонке преследования, однако тренер принял решение в этой дисциплине не заявляться. 

Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»-3

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Девочки смогли в двух гонках квалифицироваться, но не будут участвовать. Основной мотор и двигатель это Марина Зуева. У нее свои дистанции будут: и масс-старт, и полторы тысячи метров, и три километра, и пять километров, и это все ежедневно. Тянуть, помимо этого, еще две гонки, основной объем на себя брать мы не будем.

Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»-6



Сразу после Калгари белорусы отправятся на главный старт сезона – чемпионат мира. Состязания пройдут на ледовой арене в американском Солт-Лэйк-Сити с 12 по 16 февраля. Наши спортсмены будут представлены почти во всех видах программы. 

# Белорусские спортсмены # Сергей Минин # Марина Зуева # Фотофакт

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