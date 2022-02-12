Восьмой день Олимпиады. Как выступили белорусские спортсмены?

Олимпийские новости. В восьмой день главного старта четырехлетия, 12 февраля, разыгрывается шесть комплектов наград. Белорусские спортсмены участвовали в трех видах соревновательной программы. Основные взоры были обращены на биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами участвовали четверо наших спортсменов. Но главным претендентом на пьедестал был Антон Смольский, серебряный призер этих игр. Сегодня на первом огневом рубеже он отработал число, а на втором допустил промах. В итоге 10-я позиция в протоколе.