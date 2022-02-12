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Восьмой день Олимпиады. Как выступили белорусские спортсмены?

12 февраля 2022 12:26
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Олимпийские новости. В восьмой день главного старта четырехлетия, 12 февраля, разыгрывается шесть комплектов наград. Белорусские спортсмены участвовали в трех видах соревновательной программы. Основные взоры были обращены на биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Восьмой день Олимпиады. Как выступили белорусские спортсмены? -1

В спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами участвовали четверо наших спортсменов. Но главным претендентом на пьедестал был Антон Смольский, серебряный призер этих игр. Сегодня на первом огневом рубеже он отработал число, а на втором допустил промах. В итоге 10-я позиция в протоколе.  

Восьмой день Олимпиады. Как выступили белорусские спортсмены? -4

Неудача постигла конькобежца-спринтера Игната Головатюка. Он выступал на дистанции 500 метров. Первую часть гонки спортсмен пробежал быстро и шел на четвертой позиции. Однако во втором вираже он споткнулся. Осечка стоила дорого – белорус оказался последним.  

Восьмой день Олимпиады. Как выступили белорусские спортсмены? -7

Не лучшим образом выступили в конькобежном командном преследовании наши девушки. Дружина, в которую вошли Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева, справилась с дистанцией за 3 минуты и 2 секунды. Увы, но это только последнее промежуточное место. Позиция в генеральной классификации будет разыграна 15 февраля.  

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# Зимняя Олимпиада # Антон Смольский # Игнат Головатюк # Марина Зуева # Евгения Воробьева # Екатерина Слоева # Фотофакт

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