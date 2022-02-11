Олег Рыженков о выступлении белорусских биатлонисток на ОИ в Пекине: «Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов»

11 февраля главные надежды белорусских болельщиков были связаны с биатлонистками, которые приняли участие в спринтерской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, подняться на олимпийский пьедестал нашим девушкам не удалось.

Олег Рыженков, старший тренер женской национальной команды по биатлону:

Как сами видите, результат неудовлетворительный. Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов. К Динаре Алимбековой претензий нет, она отработала очень достойно эстафету, хорошо отработала индивидуальную гонку. Понятное дело, эмоциональный фон забрал огромное количество сил. Сегодня она старалась. Что касается остальных девочек, здесь, конечно, ситуация нам еще совсем непонятна, мы ее более детально обсудим с самими девчонками. Так, конечно, стрелять нельзя, при тех погодных условиях, которые сегодня были. Впечатляет то, сколько много выиграли сегодня победительницы и призерки. Разрывы очень большие. Это говорит о феноменальной силе норвежских спортсменок на этой Олимпиаде.

Вновь девушкам предстоит выйти на дистанцию 13 февраля. Они разыграют комплект наград в гонке преследования на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. А уже 12 февраля свою спринтерскую биатлонную гонку проведут мужчины. Беларусь представят четыре спортсмена. Первым в гонку отправится Дмитрий Лазовский — у него 23-й номер. Вслед за ним стартовый городок покинет Антон Смольский, он значится 24-м. Никита Лобастов – 51-м, а последним из наших уйдет на дистанцию Максим Воробей – 78-м.