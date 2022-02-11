Беларусь на 21-м месте. В олимпийском Пекине разыграно 7 комплектов медалей

В пятницу, 11 февраля, в олимпийском Пекине всего было разыграно 7 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В конькобежном спорте ни дня без рекорда. Швед Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 метров с мировым рекордом. Для него это уже второе золото на Играх в Пекине. Ранее Нильс победил на дистанции 5 000 метров – и также с мировым рекордом.

Швейцарка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте. Это первая золотая медаль Игр в карьере спортсменки. В ее активе уже есть две бронзы. Следующий комплект наград у горнолыжниц будет разыгран 15 февраля в скоростном спуске.

Сборная Олимпийского комитета России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, обыграв Данию 2:0. На 29-й минуте шайбу забросил Павел Карнаухов. А на последней минуте дуэли ворота соперников поразил Кирилл Семенов. В следующем поединке россияне сыграют с командой Чехии. Противостояние состоится 12 февраля.