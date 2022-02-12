Вячеслав Дурнов о важности зимней спартакиады: «Забота о своём здоровье – это ответственность человека»

Новости Беларуси. В центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сейчас проходит зимняя спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сейчас проходит зимняя спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее участники соревнуются в лыжных и биатлонных эстафетных гонках. Главная цель: не только определить сильнейших, но и помочь сотрудникам спортивной отрасли страны наладить неформальное общение.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Традиционно спортивная отрасль зимой делает такой спортивный праздник для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, собственным примером, насколько важна любовь к спорту, забота о своем здоровье. Как сейчас мы в новых поправках в Конституции прописываем: забота о своем здоровье – это ответственность человека. А какая может быть забота лучше, чем спорт?
Попробовать себя в роли спортсменов сегодня смогут порядка четырехсот человек. 27 команд своими личными рекордами поддерживают наших спортсменов, которые представляют страну на Олимпийских играх в Китае.
«Организаторы турнира учли пожелания наших ребят». Дмитрий Лукашенко побывал на турнире «Снежный снайпер» (здесь подробнее).