Прямой эфир

Вячеслав Дурнов о важности зимней спартакиады: «Забота о своём здоровье – это ответственность человека»

12 февраля 2022 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сейчас проходит зимняя спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вячеслав Дурнов о важности зимней спартакиады: «Забота о своём здоровье – это ответственность человека»-1

Ее участники соревнуются в лыжных и биатлонных эстафетных гонках. Главная цель: не только определить сильнейших, но и помочь сотрудникам спортивной отрасли страны наладить неформальное общение.  

Вячеслав Дурнов о важности зимней спартакиады: «Забота о своём здоровье – это ответственность человека»-4

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:  
Традиционно спортивная отрасль зимой делает такой спортивный праздник для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, собственным примером, насколько важна любовь к спорту, забота о своем здоровье. Как сейчас мы в новых поправках в Конституции прописываем: забота о своем здоровье – это ответственность человека. А какая может быть забота лучше, чем спорт?  

Вячеслав Дурнов о важности зимней спартакиады: «Забота о своём здоровье – это ответственность человека»-7

Попробовать себя в роли спортсменов сегодня смогут порядка четырехсот человек. 27 команд своими личными рекордами поддерживают наших спортсменов, которые представляют страну на Олимпийских играх в Китае.  

«Организаторы турнира учли пожелания наших ребят». Дмитрий Лукашенко побывал на турнире «Снежный снайпер» (здесь подробнее).  

# Зимние виды спорта # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь на 21-м месте. В олимпийском Пекине разыграно 7 комплектов медалей
11 февраля 2022 21:06

Беларусь на 21-м месте. В олимпийском Пекине разыграно 7 комплектов медалей

Олег Рыженков о выступлении белорусских биатлонисток на ОИ в Пекине: «Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов»
11 февраля 2022 20:56

Олег Рыженков о выступлении белорусских биатлонисток на ОИ в Пекине: «Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов»

«Хочу стать профессиональным биатлонистом». В «Снежном снайпере» до финала дошли 168 спортсменов
11 февраля 2022 20:19

«Хочу стать профессиональным биатлонистом». В «Снежном снайпере» до финала дошли 168 спортсменов