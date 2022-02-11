Зимние Игры в Пекине. Результаты спринтерской гонки 11 февраля у биатлонисток

11 февраля главные надежды белорусских болельщиков были связаны с биатлонистками, которые приняли участие в спринтерской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, подняться на олимпийский пьедестал нашим девушкам не удалось. Лучший результат у Динары Алимбековой – 15-я позиция. Анна Сола, несмотря на отличный ход, не справилась со стрельбой и финишировала на 26-м месте. Ирина Лещенко допустила три промаха и завершила гонку 60-й. Елена Кручинкина заняла 70-е место.

Олимпийской чемпионкой стала лидер общего зачета Кубка мира норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Серебро у шведки Эльвиры Эберг, бронзовую медаль завоевала представительница Италии Доротея Вирер.