Вместо травмированных Ильи Ивашко и Егора Герасимова в матче Кубка Дэвиса сыграют Дмитрий Жирмонт и Ярослав Шило
Новости Беларуси. Егор Герасимов и Илья Ивашко – лидеры национальной сборной Беларуси – не помогут сборной в матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Швейцарии. Виной тому – травмы.
Как отметил Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису, было сделано все возможное для того, чтобы спортсмены восстановились, но не получилось.
Их места заняли Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт.
Дмитрий Жирмонт. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
«Все ребята будут бороться за нашу страну, за каждое очко, за каждый мяч». Такого мнения придерживается Егор Герасимов. Слова спортсмена приводит сайт Белорусской теннисной федерации.
Егор Герасимов. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Егор Герасимов, теннисист (Беларусь):
Еще до US Open оказался травмирован. К сожалению, так и не смог восстановиться в полной мере. Поэтому приняли решение не ехать и не усугублять травму. В ближайшие пару недель буду усиленно лечиться. Я присутствовал на нескольких тренировках и могу с уверенностью сказать, что у нас сложилась отличная команда. Я думаю, что они готовы побеждать и выйти в Мировую группу, что я им искренне желаю. Все ребята будут бороться за нашу страну, за каждое очко, за каждый мяч.
Илья Ивашко. Источник фото: http://tennis.by/news/view/6920
Болеть за родную сборную Илья Ивашко будет дома.
Илья Ивашко, теннисист (Беларусь):
Проблемы с кистью меня начали беспокоить еще до и во время Открытого чемпионата США. Я надеялся, что все пройдет, но и на US Open мне не удалось показать хорошую игру. И восстановление немного затягивается. Я буду болеть за команду из дома, смотреть трансляцию.
Напомним, матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в швейцарском Биле пройдет 15-17 сентября.