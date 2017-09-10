Вместо травмированных Ильи Ивашко и Егора Герасимова в матче Кубка Дэвиса сыграют Дмитрий Жирмонт и Ярослав Шило

Новости Беларуси. Егор Герасимов и Илья Ивашко – лидеры национальной сборной Беларуси – не помогут сборной в матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Швейцарии. Виной тому – травмы.

Как отметил Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису, было сделано все возможное для того, чтобы спортсмены восстановились, но не получилось.

Их места заняли Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт.