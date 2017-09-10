«Чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским»
Новости Беларуси. Более 30 тысяч любителей здорового образа жизни 10 сентября стали участниками самого масштабного в истории Беларуси забега. Минский полумарафон в эти минуты проходит на главных улицах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт был дан у Дворца спорта. Основная дистанция – 21 километр и 100 метров, но каждый выбирал трассу по своим возможностям. И 10 и 5,5 километров. Большинство из участников – любители. Минский полумарафон проходит уже в третий раз.
Пробежать дистанцию выразили желание не только представители соседних стран, но и далеких Новой Зеландии, Японии, Португалии, Марокко, Кении и Эфиопии. Маршрут проходит по красивейшим местам белорусской столицы. По пути бегунов – исторические достопримечательности, удивительная панорама Троицкого предместья, современный Минск. Оценили и мои коллеги. Комнада СТВ также вышла на старт.
Наталья Михайлик, участник Минского полумарафона, ведущая СТВ:
Настроение отличное, погода хорошая. Побегу я на 5,5 км. Но, если все будет хорошо, в следующем году я обязательно возьму 10 км.
Яна Шипко, участник Минского полумарафона, корреспондент СТВ:
В прошлом году я делала репортаж про Минский полумарафон. Здоровый пример заразителен, поэтому тоже решила принять участие, пробежать самую маленькую дистанцию. Как говорится, журналиста ноги кормят – проверим, насколько они быстрые!
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
В текущем году делали ставку на качество проведения. Раздельный старт и другие изменения, чтобы более комфортно было нашим участникам, потому что их количество растет. Я думаю, и дальше будем двигаться в этом направлении, чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским.
Открывал полумарафон председатель Мингорисполкома. Андрей Шорец приехал на броневике. Мэр города 10 сентября принимает участие в праздновании Дня танкиста. Масштабное мероприятие пройдет в столичном парке Победы.
Зрителей ожидает насыщенная программа: семейные эстафеты, музыкальные и танцевальные конкурсы, а также специальные компьютерные площадки. Каждый сможет почувствовать себя в виртуальном мире настоящим наводчиком или командиром экипажа.