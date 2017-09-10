«Чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским»

Новости Беларуси. Более 30 тысяч любителей здорового образа жизни 10 сентября стали участниками самого масштабного в истории Беларуси забега. Минский полумарафон в эти минуты проходит на главных улицах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт был дан у Дворца спорта. Основная дистанция – 21 километр и 100 метров, но каждый выбирал трассу по своим возможностям. И 10 и 5,5 километров. Большинство из участников – любители. Минский полумарафон проходит уже в третий раз.

Пробежать дистанцию выразили желание не только представители соседних стран, но и далеких Новой Зеландии, Японии, Португалии, Марокко, Кении и Эфиопии. Маршрут проходит по красивейшим местам белорусской столицы. По пути бегунов – исторические достопримечательности, удивительная панорама Троицкого предместья, современный Минск. Оценили и мои коллеги. Комнада СТВ также вышла на старт.