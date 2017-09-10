«У меня на подсознании было, что я выиграю»: итоги Минского полумарафона
Новости Беларуси. Белорусским оказался пьедестал Минского полумарафона в женском забеге. Наши девушки показали лучшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивное событие объединило более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Основная дистанция – 21 километр и 100 метров, но каждый выбирал трассу по своим возможностям. И 10, и 5,5 километров.
Большинство из участников – любители. Впрочем, было немало и профессиональных атлетов. Бежали не только белорусы, но и представители стран дальнего зарубежья – Новой Зеландии, Японии, Португалии, Марокко, Кении и Эфиопии.
Ирина Сомова, победитель Минского полумарафона на дистанции 10 000 м:
Я рада, у меня на подсознании было, что я выиграю 10 000 метров. На половине было бы мне сложнее, потому что соперницы из разных стран приехали очень достойные.
Евгений Янукович, призер Минского полумарафона на дистанции 5 500 м:
Трасса интересная, с горочками, все сложно, но все круто! Я рад, что я второй. В прошлом году был пятым. Прогресс есть. Все супер!
Всех участников, независимо от занятого места на финише ждали заслуженные награды и сувениры. Минский полумарафон прошел уже в третий раз и стал настоящим украшением праздника, посвященного 950-летию белорусской столицы.