«У меня на подсознании было, что я выиграю»: итоги Минского полумарафона

Новости Беларуси. Белорусским оказался пьедестал Минского полумарафона в женском забеге. Наши девушки показали лучшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивное событие объединило более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Основная дистанция – 21 километр и 100 метров, но каждый выбирал трассу по своим возможностям. И 10, и 5,5 километров.

Большинство из участников – любители. Впрочем, было немало и профессиональных атлетов. Бежали не только белорусы, но и представители стран дальнего зарубежья – Новой Зеландии, Японии, Португалии, Марокко, Кении и Эфиопии.