Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу

Новости Беларуси. Неудачно сложился вторник для наших теннисистов – Владимира Игнатика и Ярослава Шило. Оба были вынуждены зачехлить ракетки уже в первых раундах турниров, на которых выступали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимира расстроил итальянец Сальваторе Карузо. Дело было на корте французского Бреста. Карузо, к слову, непосредственный сосед Игнатика в рейтинге АТР: наш земляк 174, а аппенинец на одну строчку выше.