Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи ЧМ-2026 по футболу

Телеканал «Спорт ТВ» будет вести трансляции всех матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

Лучшие игроки, сильнейшие команды планеты. Историческое событие, которое нельзя пропустить: 3 страны, 48 претендентов на титул. Заветный кубок достанется лишь одному.