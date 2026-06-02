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Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи ЧМ-2026 по футболу

02 июня 2026 14:41
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Телеканал «Спорт ТВ» будет вести трансляции всех матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. 

Лучшие игроки, сильнейшие команды планеты. Историческое событие, которое нельзя пропустить: 3 страны, 48 претендентов на титул. Заветный кубок достанется лишь одному. 

Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи ЧМ-2026 по футболу-1

Фото: Getty Images / Michael Regan - FIFA.

Вашему вниманию – 104 матча. Компетентные комментарии, мнения экспертов, дискуссии и обсуждения. Старт долгожданного события – 11 июня. 

Расписание матчей посмотреть можно здесь.

Наслаждайтесь футболом высочайшего мирового уровня в эфире телеканала «Спорт ТВ». Он доступен в сети кабельных операторов на 11-й кнопке.

# Футбол

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