Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи ЧМ-2026 по футболу

Телеканал «Спорт ТВ» будет вести трансляции всех матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля.
Лучшие игроки, сильнейшие команды планеты. Историческое событие, которое нельзя пропустить: 3 страны, 48 претендентов на титул. Заветный кубок достанется лишь одному.
Фото: Getty Images / Michael Regan - FIFA.
Вашему вниманию – 104 матча. Компетентные комментарии, мнения экспертов, дискуссии и обсуждения. Старт долгожданного события – 11 июня.
Расписание матчей посмотреть можно здесь.
Наслаждайтесь футболом высочайшего мирового уровня в эфире телеканала «Спорт ТВ». Он доступен в сети кабельных операторов на 11-й кнопке.