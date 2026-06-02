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Беларусь надеется на скорейшее согласование с ФАО программы сотрудничества на 2026-2030 годы

02 июня 2026 13:49
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Беларусь укрепляет позиции в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Наша страна надеется на скорейшее согласование с ФАО страновой программы сотрудничества до 2030 года. Об этом было заявлено на встрече главы белорусского МИДа Максима Рыженкова с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь надеется на скорейшее согласование с ФАО программы сотрудничества на 2026-2030 годы-2

В центре внимания был вопрос негативного влияния западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений и мировую стабильность. Максим Рыженков призвал ФАО объединить усилия для решения этой проблемы. Также стороны обсудили запуск новой программы сотрудничества на 2026-2030 годы, которая затронет лесное, рыбное и сельское хозяйство нашей страны. 

Глава МИД предложил задействовать белорусский опыт и технологии в масштабных проектах по поддержке государств Азии и Африки. В свою очередь Цюй Дунъюй высоко оценил вклад нашей страны в борьбу с мировым голодом.

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# МИД Беларуси # Макcим Рыженков # Международное сотрудничество

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