Беларусь надеется на скорейшее согласование с ФАО программы сотрудничества на 2026-2030 годы

Беларусь укрепляет позиции в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Наша страна надеется на скорейшее согласование с ФАО страновой программы сотрудничества до 2030 года. Об этом было заявлено на встрече главы белорусского МИДа Максима Рыженкова с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания был вопрос негативного влияния западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений и мировую стабильность. Максим Рыженков призвал ФАО объединить усилия для решения этой проблемы. Также стороны обсудили запуск новой программы сотрудничества на 2026-2030 годы, которая затронет лесное, рыбное и сельское хозяйство нашей страны.

Глава МИД предложил задействовать белорусский опыт и технологии в масштабных проектах по поддержке государств Азии и Африки. В свою очередь Цюй Дунъюй высоко оценил вклад нашей страны в борьбу с мировым голодом.