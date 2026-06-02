Прямой эфир

Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав

02 июня 2026 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области активно идет первый укос трав, и работать нужно на опережение: поймать оптимальную фазу спелости и не упустить погоду. Ведь от качества корма напрямую зависят будущие надои. По области скошено более 80 тысяч гектаров. Задача сезона – заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав-2

Первый укос – как старт в марафоне: от него зависит, насколько сытой и продуктивной будет зима для буренок. На Минской овощной фабрике к этому этапу подошли основательно. Под заготовку кормов отвели 1 400 гектаров.

Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав-4

Светлана Неборская, заместитель директора по производству КУП «Минская овощная фабрика»:
На данный момент убираем овсяницу – злаковые травы. Потом переходим на люцерну. Задействованы два кормоуборочных комплекса, на отвозке девять единиц. Этого достаточно, рукав поля небольшой.

Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав-6

В поле трудятся с раннего утра. Зеленую массу надо не только скосить, но и быстро доставить к траншеям. Сергей Мытько в хозяйстве уже седьмой год. Сезон у него начинается с подкормки и защиты растений от сорняков, а сейчас он за штурвалом самосвала: возит провяленную траву прямо из-под кормоуборочных комбайнов.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске
02 июня 2026 14:05

Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни
02 июня 2026 13:57

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов
02 июня 2026 13:53

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов