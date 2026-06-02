Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав

В Минской области активно идет первый укос трав, и работать нужно на опережение: поймать оптимальную фазу спелости и не упустить погоду. Ведь от качества корма напрямую зависят будущие надои. По области скошено более 80 тысяч гектаров. Задача сезона – заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый укос – как старт в марафоне: от него зависит, насколько сытой и продуктивной будет зима для буренок. На Минской овощной фабрике к этому этапу подошли основательно. Под заготовку кормов отвели 1 400 гектаров.

Светлана Неборская, заместитель директора по производству КУП «Минская овощная фабрика»:

На данный момент убираем овсяницу – злаковые травы. Потом переходим на люцерну. Задействованы два кормоуборочных комплекса, на отвозке девять единиц. Этого достаточно, рукав поля небольшой.