Аграрии Минской области скосили более 80 тыс. гектаров трав
В Минской области активно идет первый укос трав, и работать нужно на опережение: поймать оптимальную фазу спелости и не упустить погоду. Ведь от качества корма напрямую зависят будущие надои. По области скошено более 80 тысяч гектаров. Задача сезона – заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первый укос – как старт в марафоне: от него зависит, насколько сытой и продуктивной будет зима для буренок. На Минской овощной фабрике к этому этапу подошли основательно. Под заготовку кормов отвели 1 400 гектаров.
Светлана Неборская, заместитель директора по производству КУП «Минская овощная фабрика»:
На данный момент убираем овсяницу – злаковые травы. Потом переходим на люцерну. Задействованы два кормоуборочных комплекса, на отвозке девять единиц. Этого достаточно, рукав поля небольшой.
В поле трудятся с раннего утра. Зеленую массу надо не только скосить, но и быстро доставить к траншеям. Сергей Мытько в хозяйстве уже седьмой год. Сезон у него начинается с подкормки и защиты растений от сорняков, а сейчас он за штурвалом самосвала: возит провяленную траву прямо из-под кормоуборочных комбайнов.
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