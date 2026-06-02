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В Берлине трамвай врезался в опору контактной сети

02 июня 2026 14:27
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Поездка на трамвае для 20 жителей Берлина закончилась травмами. Трое из них получили тяжелые ранения. Общественный транспорт сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине трамвай врезался в опору контактной сети-2

Трамвай врезался в опору контактной сети, из-за чего задняя часть состава оказалась за пределами путей. Ни один из вагонов не опрокинулся. На месте ЧП работают более 50 сотрудников пожарной службы. Из-за аварии движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.

# Аварии в Германии

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