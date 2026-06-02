Телеканал «Спорт ТВ» покажет ЧМ по футболу. Расписание матчей
Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи чемпионата мира по футболу. Смотрите с 11 июня на «Спорт ТВ». Он доступен в сети кабельных операторов на 11-й кнопке.
Первый тур
11 июня
22:00 Группа A. Мексика – ЮАР
12 июня
5:00. Группа А. Южная Корея – Чехия
22:00. Группа В. Канада – Босния и Герцеговина
13 июня
4:00. Группа D. США – Парагвай
22:00. Группа В. Катар – Швейцария
14 июня
1:00. Группа С. Бразилия – Марокко
4:00. Группа С. Гаити – Шотландия
7:00. Группа D. Австралия – Турция
20:00. Группа Е. Германия – Кюрасао
23:00. Группа F. Нидерланды – Япония
15 июня
2:00. Группа Е. Кот-д'Ивуар – Эквадор
5:00. Группа F. Швеция – Тунис
19:00. Группа Н. Испания – Кабо-Верде
22:00. Группа G. Бельгия – Египет
16 июня
1:00. Группа Н. Саудовская Аравия – Уругвай
4:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия
22:00. Группа I. Франция – Сенегал
17 июня
1:00. Группа I. Ирак – Норвегия
4:00. Группа J. Аргентина – Алжир
7:00. Группа J. Австрия – Иордания
20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго
23:00. Группа L. Англия – Хорватия
18 июня
2:00. Группа L. Гана – Панама
5:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия
Второй тур
18 июня
19:00. Группа A. Чехия – ЮАР
22:00. Группа A. Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня
1:00. Группа B. Канада – Катар
4:00. Группа A. Мексика – Южная Корея
22:00. Группа D. США – Австралия
20 июня
1:00. Группа C. Шотландия – Марокко
4:00. Группа C. Бразилия – Гаити
7:00. Группа D. Турция – Парагвай
20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция
23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар
21 июня
3:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао
7:00. Группа F. Тунис – Япония
19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия
22:00. Группа G. Бельгия – Иран
22 июня
1:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде
4:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет
20:00. Группа J. Аргентина – Австрия
23 июня
0:00. Группа I. Франция – Ирак
3:00. Группа I. Норвегия – Сенегал
6:00. Группа J. Иордания – Алжир
20:00. Группа К. Португалия – Узбекистан
23:00. Группа L. Англия – Гана
24 июня
2:00. Группа L. Панама – Хорватия
5:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго
Третий тур
24 июня
22:00. Группа B. Канада – Швейцария
22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар
25 июня
1:00. Группа C. Марокко – Гаити
1:00. Группа C. Шотландия – Бразилия
4:00. Группа A. Мексика – Чехия
4:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея
23:00. Группа E. Эквадор – Германия
23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
26 июня
2:00. Группа F. Тунис – Нидерланды
2:00. Группа F. Япония – Швеция
5:00. Группа D. США – Турция
5:00. Группа D. Парагвай – Австралия
22:00. Группа I. Норвегия – Франция
22:00. Группа I. Сенегал – Ирак
27 июня
3:00. Группа H. Уругвай – Испания
3:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
6:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия
6:00. Группа G. Египет – Иран
28 июня
0:00. Группа L. Панама – Англия
0:00. Группа L. Хорватия – Гана
2:30. Группа K. Колумбия – Португалия
2:30. Группа К. ДР Конго – Узбекистан
5:00. Группа J. Алжир – Австрия
5:00. Группа J. Иордания – Аргентина
1/16 финала
28 июня
22:00 №2 группа A – №2 группа B
29 июня
20:00 №1 группа С – №2 группа F
23:30 № 1 группа Е – №3 A, B, C, D, F
30 июня
04:00 №1 группа F – №2 группа С
20:00 №2 группа Е - №2 группа I
1 июля
00:00 №1 группа A – №3 группы C, E, F, H, I
19:00 №1 группа L – №3 группы E, H, I, J, K
23:00 №1 группа G – №3 группы A, E, H, I, J
2 июля
03:00 №1 группа D – №3 группы B, E, F, I, J
22:00 №1 группа H – №2 группа J
3 июля
02:00 №2 группа K – №2 группа L
06:00 №1 группа B – №3 группы E, F, G, I, J
21:00 №2 группа D – №2 группа G
4 июля
01:00 №1 группа J – №2 группа H
04:30 №1 группа K – №3 группы D, E, I, J, L
1/8 финала
4 июля 20:00
5 июля 00:00
5 июля 23.00
6 июля 03:00
6 июля 22:00
7 июля 03:00
7 июля 19:00
7 июля 23:00
Четвертьфиналы
9 июля 23:00
10 июля 22:00
12 июля 00:00
12 июля 04:00
Полуфиналы
14 июля 22:00
15 июля 22:00
Финал
19 июля 22:00