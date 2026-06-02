Прямой эфир

Телеканал «Спорт ТВ» покажет ЧМ по футболу. Расписание матчей

02 июня 2026 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телеканал «Спорт ТВ» покажет матчи чемпионата мира по футболу. Смотрите с 11 июня на «Спорт ТВ». Он доступен в сети кабельных операторов на 11-й кнопке.

Первый тур

11 июня
22:00 Группа A. Мексика – ЮАР

12 июня
5:00. Группа А. Южная Корея – Чехия
22:00. Группа В. Канада – Босния и Герцеговина 

13 июня
4:00. Группа D. США – Парагвай 
22:00. Группа В. Катар – Швейцария 

14 июня
1:00. Группа С. Бразилия – Марокко 
4:00. Группа С. Гаити – Шотландия 
7:00. Группа D. Австралия – Турция 
20:00. Группа Е. Германия – Кюрасао 
23:00. Группа F. Нидерланды – Япония

15 июня
2:00. Группа Е. Кот-д'Ивуар – Эквадор
5:00. Группа F. Швеция – Тунис 
19:00. Группа Н. Испания – Кабо-Верде 
22:00. Группа G. Бельгия – Египет 

16 июня
1:00. Группа Н. Саудовская Аравия – Уругвай 
4:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия 
22:00. Группа I. Франция – Сенегал 

17 июня
1:00. Группа I. Ирак – Норвегия 
4:00. Группа J. Аргентина – Алжир 
7:00. Группа J. Австрия – Иордания 
20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго 
23:00. Группа L. Англия – Хорватия 

18 июня
2:00. Группа L. Гана – Панама 
5:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия 

Второй тур

18 июня
19:00. Группа A. Чехия – ЮАР 
22:00. Группа A. Швейцария – Босния и Герцеговина 

19 июня
1:00. Группа B. Канада – Катар 
4:00. Группа A. Мексика – Южная Корея 
22:00. Группа D. США – Австралия 

20 июня
1:00. Группа C. Шотландия – Марокко 
4:00. Группа C. Бразилия – Гаити 
7:00. Группа D. Турция – Парагвай 
20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция 
23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар 

21 июня
3:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао 
7:00. Группа F. Тунис – Япония 
19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия 
22:00. Группа G. Бельгия – Иран 

22 июня
1:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде 
4:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет
20:00. Группа J. Аргентина – Австрия 

23 июня
0:00. Группа I. Франция – Ирак 
3:00. Группа I. Норвегия – Сенегал 
6:00. Группа J. Иордания – Алжир 
20:00. Группа К. Португалия – Узбекистан 
23:00. Группа L. Англия – Гана 

24 июня
2:00. Группа L. Панама – Хорватия 
5:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго 

Третий тур

24 июня
22:00. Группа B. Канада – Швейцария 
22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар 

25 июня
1:00. Группа C. Марокко – Гаити 
1:00. Группа C. Шотландия – Бразилия 
4:00. Группа A. Мексика – Чехия 
4:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея 
23:00. Группа E. Эквадор – Германия
23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26 июня
2:00. Группа F. Тунис – Нидерланды 
2:00. Группа F. Япония – Швеция 
5:00. Группа D. США – Турция 
5:00. Группа D. Парагвай – Австралия 
22:00. Группа I. Норвегия – Франция
22:00. Группа I. Сенегал – Ирак 

27 июня
3:00. Группа H. Уругвай – Испания 
3:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия 
6:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия 
6:00. Группа G. Египет – Иран 

28 июня
0:00. Группа L. Панама – Англия 
0:00. Группа L. Хорватия – Гана 
2:30. Группа K. Колумбия – Португалия 
2:30. Группа К. ДР Конго – Узбекистан 
5:00. Группа J. Алжир – Австрия 
5:00. Группа J. Иордания – Аргентина

1/16 финала

28 июня 
22:00 №2 группа A – №2 группа B

29 июня 
20:00 №1 группа С – №2 группа F
23:30 № 1 группа Е – №3 A, B, C, D, F

30 июня
04:00 №1 группа F – №2 группа С
20:00 №2 группа Е - №2 группа I

1 июля
00:00 №1 группа A – №3 группы C, E, F, H, I
19:00 №1 группа L – №3 группы E, H, I, J, K
23:00 №1 группа G – №3 группы A, E, H, I, J 

2 июля
03:00 №1 группа D – №3 группы B, E, F, I, J
22:00 №1 группа H – №2 группа J

3 июля 
02:00 №2 группа K – №2 группа L
06:00 №1 группа B – №3 группы E, F, G, I, J
21:00 №2 группа D – №2 группа G

4 июля 
01:00 №1 группа J – №2 группа H
04:30 №1 группа K – №3 группы D, E, I, J, L

1/8 финала

4 июля 20:00 

5 июля 00:00
5 июля 23.00 

6 июля 03:00
6 июля 22:00

7 июля 03:00
7 июля 19:00
7 июля 23:00

Четвертьфиналы

9 июля 23:00

10 июля 22:00

12 июля 00:00
12 июля 04:00

Полуфиналы 

14 июля 22:00
15 июля 22:00

Финал 

19 июля 22:00

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Шиманович не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Италии
02 июня 2026 11:28

Шиманович не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Италии

Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
02 июня 2026 11:27

Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

«Витэн» обыграл БЧ во 2-м матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
01 июня 2026 20:05

«Витэн» обыграл БЧ во 2-м матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу