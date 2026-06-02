Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске

В Минске дали старт белорусской агропромышленной неделе. Ключевое событие – международная специализированная выставка «Белагро-2026». Павильоны «Белэкспо» превратились в эпицентр инноваций и передовых технологий. Свои достижения здесь представляют сотни компаний из десятков стран. Самая большая экспозиция – у нашей республики. Беларусь презентует отечественные разработки: от сверхмощной интеллектуальной техники до новинок в пищевой индустрии – нашим производителям есть чем удивить экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белагро» – это не только выставка достижений, но и уникальная диалоговая площадка. В этом году особое внимание – импортозамещению, развитию кооперации, цифровизации агросектора. Эти вопросы обсуждают и на международном форуме «АгроШОС: стратегия роста». Участвуют не только эксперты стран Шанхайской организации сотрудничества, но и представители Ирана. Главный вектор дискуссий ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы, а также укрепление деловых контактов. Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске.

Саидмуродзода Ахмад Лютфилло, заместитель генерального секретаря ШОС:

ШОС с присоединением Беларуси только выиграла, приобрела в том числе европейское качество. И с присоединением Беларуси наша организация становится действительно трансрегиональной организацией с достаточно широкой повесткой дня, которая включает не только вопросы безопасности, но и большой профиль экономического сотрудничества, и сотрудничества в области экономики и гуманитарных отношений.

Сергей Канавский, исполнительный секретарь Делового совета ШОС:

Главными задачами для всех структур ШОС является выполнение задач, поставленных главами государства. Естественно, главы государств не проходят мимо таких краеугольных направлений, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Нам нужно, чтобы мы вместе с государственными структурами, с министерствами, с различными другими частями государства активно содействовали именно в развитии торговой и предпринимательской деятельности. В этом году агроновинки в «Белэкспо» презентуют более 570 компаний из 12 стран: от Китая и Грузии до Омана и Туниса. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

Нам очень важно нащупать те действенные механизмы, которые уже существуют, которые уже работают в рамках организации и самого Делового совета. И самое главное – предоставить нашим экспортерам, нашим предприятиям новые возможности, платформы для продвижения их продукции, установления кооперационных связей, налаживания инвестиционного сотрудничества и так далее. То есть то, что необходимо с практической, прикладной точки зрения.