«Недорого, но очень душевно»: чем Евроигры-2019 должны удивить мир и какой медальный потенциал у белорусских атлетов

Новости Беларуси. Символ счастья – папоротник – станет логотипом Европейских игр. В июне 2019 года в Минске соберутся атлеты со всех уголков Европы – на пути к своей мечте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какими будут церемонии открытия и закрытия, будут держать в строжайшем секрете до самого последнего момента. Это главная интрига. Известно лишь, что эти зрелища развернуться на стадионе «Динамо», который сейчас переживает фактически второе рождение. Предыдущая реконструкция, кстати, была как раз накануне Олимпиады-80, когда Минск был лишь запасным аэродромом, ну а сейчас становится столицей всего европейского спорта. Звучит, конечно же, громко, но гордо. И подтянуться до этой планки еще нужно. И дело не только в стадионах. Ведь лето-2019 обещает быть по-настоящему жарким.

Право провести вторые в истории Европейские игры – чем не победа? В июне 2019 года двенадцать площадок станут аренами спортивных схваток для четырех тысяч атлетов. До этого времени белорусские чиновники будут сражаться за точные графики введения в эксплуатацию всех объектов. Трава на поле – не самая большая проблема подготовки к Евроиграм. Сейчас идет реконструкция семи спортплощадок и строительство одной. Стадион «Динамо» должен принять церемонии открытия и закрытия соревнований. Это и самый сложный объект. Работы здесь ведутся с 2012 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть в срок сделано. На неделе в центре внимания Президента была не только подготовка в Евроиграм, но и состояние белорусского спорта в целом. За двадцать минут до начала разговора в Олимпийском комитете столы переставили в большой прямоугольник. Зрительный контакт – глаза в глаза – так лучше. Ведь острых углов здесь не избежать – спортивных успехов почти нет. А какие медальные шансы у Беларуси и в 2019 году, а потом в Токио?

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Медальный потенциал есть. Особые обязательства мы возлагаем на команды, для которых Европейские игры будут отборочными для завоевания лицензий к Олимпийским играм 2020 года. Всего 11 видов спорта. Александр Лукашенко:

Вот вы говорите, а я вспоминаю ваши бойкие доклады. Они один к одному: все понимаем, все делаем, все настроены. Проходит мероприятие – провал полный. И вы потом говорите: излишнее давление, напряжение, переволновались спортсмены. Я тоже волнуюсь. Уборка началась, волнуюсь уже второй месяц. Все волнуются. А кому дело до этого, волнуюсь я или не волнуюсь. Достань и положи 10 млн тонн, чтобы народ накормить. Вот и волнуйся. Поэтому работать начинайте. Спортсмен меньше волнуется тогда, когда он готов к соревнованиям.

Первые Евроигры в Баку посетили 18 тысяч туристов. В Минск наплыв иностранных гостей может быть больше. Сейчас просчитывают нужные объемы транспорта для атлетов и зрителей на это время. Планируется задействовать ресурсы предприятий «БелДжи», МАЗ и «Неман». После соревнований машины передадут городу.

Евгений Горин, СТВ:

Для гостей Европейских игр организуют 11 фанзон. Центральная будет здесь, у Дворца спорта. Как и во время проведения чемпионата мира по хоккею, на площадке разместится белорусская национальная кухня, торговля сувенирами. Все это будет под музыку – запланирована развлекательная программа Питание атлетов будет, скорее всего, задачей одного международного оператора. Сейчас он выбирается. Фактически нужно одномоментно кормить минимум 3 тысячи спортсменов. Доход от продажи билетов контрактом закреплен за Беларусью. Кроме 15% квитков, которые надо бесплатно предоставить Европейским олимпийским комитетам. Во всех гостиницах Минска предполагается зафиксировать цены.

Александр Лукашенко:

Не надо жлобствовать. Вот это главное. Уедут люди и будут плеваться, что, как это было и в других местах, в том числе и в Баку, цены подлетели на небывалую высоту. Ну что, вы уже хотите карманы набить за счет этих несчастных 10 дней? Поэтому надо контролировать цены. Контроль за подготовкой к Евроиграм – одно горячих из направлений работы столичных чиновников. Вот так это 25-этажное общежитие для студентов должно выглядеть по проекту. Вот так пока – в реальности. Александр Лукашенко:

Это останется студентам. Мы говорили о питании и так далее. Не дай бог, я опять начну вмешиваться и делать замечания, что пиво должно быть белорусское, что картошка должна быть белорусская, потому что в мире лучше нет, что молочные продукты, которыми мы полмира обеспечиваем, должны молочные быть. Как только кто-то взялся за импорт, начиная от советников, консультантов, кадров и поставок какой-то продукции, мы сразу будем рассматривать вопрос на предмет коррупции. Времени в обрез, а требования главы государства конкретные и жесткие. Но цель понятна – спортивный праздник должен быть на высоте.