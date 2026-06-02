Руководство больниц Латвии заподозрили в хищениях бюджетных средств

В Латвии разразился громкий скандал в системе здравоохранения. Правоохранители подозревают руководство сразу нескольких крупных государственных больниц в многомиллионных хищениях бюджетных средств и денег Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Европейской прокуратуры, сумма контрактов, на которую повлияли возможные преступные сговоры, составляет не менее 3,5 миллиона евро. Речь идет о закупках медицинского оборудования и расходных материалов, где технические условия предоставляли под конкретных поставщиков. В рамках расследования уже проведены обыски более чем в 17 больницах по всей стране. Под удар попали три ведущие клиники в Риге и Валмиере.

Уже возбуждено пять уголовных дел. Силовики задержали несколько высокопоставленных сотрудников больниц и представителей частных фирм. По версии следствия, чиновники и врачи могли завышать цены и подписывать фиктивные договоры в обмен на незаконное вознаграждение.