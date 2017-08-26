Белорус Дмитрий Жирмонт взял титул в одиночном турнире серии Futures

Новости Беларуси. На протяжении трех недель в погоне за рейтинговыми очками на минских кортах сражались белорусские и иностранные теннисисты. В столице прошло сразу несколько турниров серии Futures, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последний из них завершился 26 августа.

Лишь на третьей неделе титул в одиночном турнире удалось взять белорусу. Дмитрий Жирмонт, проигравший финальный поединок неделей ранее, сегодня взял свое. В решающем матче ему противостоял Уго Гренье, который прежде продвигался по турнирной сетке весьма уверенно. За весь турнир он проиграл всего 12 геймов.