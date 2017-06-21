«Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики

Новости Беларуси. Виктория Азаренко 20 июня сыграла свой первый матч после годового перерыва. Возвращение теннисистки на корт произошло на турнире в Майорке – соперницей Азаренко была японка Одзаки. Правда матч закончился без результата, потому что из-за наступления темноты поединок перенесли на 21 июня – здесь подробнее. Мы собрали в одном материале, как болельщики встретили новость о том, что Виктория возвращается в большой теннис. Большинство комментариев в социальных сетях Виктории оставляли иностранные болельщики со всего мира. Они отмечали уникальную способность спортсменки совмещать материнство и спорт, делали комплименты форме Азаренко и желали легких турниров.

Фото: vichka35

«Дааааааааа! Так счастлив за вас и удачи из Латинской Америки!» «Вика, ты святая, потому что выглядишь более стройной и спортивной, чем перед рождением ребенка!» «Вика настолько вдохновляет своим теннисом, что трудно представить, что она покинет корт когда-нибудь. Очень люблю ее игру!»

Фото: vichka35

«Это так великолепно! Удачи на Майорке! Ты вдохновляешь меня, чтобы я старался в своём деле изо всех сил каждый раз». «Рад видеть вас на корте! Вашу великую игру, и великую улыбку и спортивное мастерство! Получайте удовольствие, и все будет в порядке!» «Очень-очень ждём, нашу красавицу! Пусть первая десятка дрожит!»

Фото: vichka35

«Приятно видеть снова в строю!!! Очень скучала!!! Удачного турнира!!!» «Вы потрясающая мать и теннисистка. Лео действительно благословен, что вы у него есть. Добро пожаловать в WTA. Как ваш фанат, я скучал». «Как вы симпатичны. Очень горжусь тем, что вы делаете. Вы являетесь фантастическим примером, который показываете каждый день, будучи прекрасной мамой и теннисисткой! Я действительно желаю вам всего наилучшего во время вашего возвращения на корт! Я уверен, что вы станете героем этого сезона! Привет из Швейцарии!»

Фото: vichka35