«Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики
Новости Беларуси. Виктория Азаренко 20 июня сыграла свой первый матч после годового перерыва. Возвращение теннисистки на корт произошло на турнире в Майорке – соперницей Азаренко была японка Одзаки. Правда матч закончился без результата, потому что из-за наступления темноты поединок перенесли на 21 июня – здесь подробнее.
Мы собрали в одном материале, как болельщики встретили новость о том, что Виктория возвращается в большой теннис.
Большинство комментариев в социальных сетях Виктории оставляли иностранные болельщики со всего мира. Они отмечали уникальную способность спортсменки совмещать материнство и спорт, делали комплименты форме Азаренко и желали легких турниров.
«Дааааааааа! Так счастлив за вас и удачи из Латинской Америки!»
«Вика, ты святая, потому что выглядишь более стройной и спортивной, чем перед рождением ребенка!»
«Вика настолько вдохновляет своим теннисом, что трудно представить, что она покинет корт когда-нибудь. Очень люблю ее игру!»
«Это так великолепно! Удачи на Майорке! Ты вдохновляешь меня, чтобы я старался в своём деле изо всех сил каждый раз».
«Рад видеть вас на корте! Вашу великую игру, и великую улыбку и спортивное мастерство! Получайте удовольствие, и все будет в порядке!»
«Очень-очень ждём, нашу красавицу! Пусть первая десятка дрожит!»
«Приятно видеть снова в строю!!! Очень скучала!!! Удачного турнира!!!»
«Вы потрясающая мать и теннисистка. Лео действительно благословен, что вы у него есть. Добро пожаловать в WTA. Как ваш фанат, я скучал».
«Как вы симпатичны. Очень горжусь тем, что вы делаете. Вы являетесь фантастическим примером, который показываете каждый день, будучи прекрасной мамой и теннисисткой! Я действительно желаю вам всего наилучшего во время вашего возвращения на корт! Я уверен, что вы станете героем этого сезона! Привет из Швейцарии!»
Напомним, Виктория Азаренко в июле 2016 года объявила о том, что берет перерыв в спортивной карьере. В декабре 2016 теннисистка стала мамой – у нее родился мальчик Лео.
«Я хочу, чтобы мой сын гордился мной»: как теннисистка Виктория Азаренко провела год без турниров – здесь подробнее.
Обновлено в 16.20
Она вернулась в большой спорт после родов и сразу же одержала победу. На турнире в Мальорке Виктория Азаренко обыграла японку Риса Одзаки (6:3, 4:6, 7:6). Двукратная чемпионка Australian Open отыграла три матчбола и выиграла решающий тай-брейк 9:7.