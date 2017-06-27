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Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео

27 июня 2017 16:02
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко приехала на Уимблдон вместе со своим сыном Лео. Напомним, малыш родился в декабре 2016 года.

На своей странице в социальной сети теннисистка опубликовала снимок, где ее сын лежит на траве и совсем не обращает внимания на тренировку титулованной мамы.

Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео-1

Фото: vichka35

Виктория Азаренко (запись в Instagram): 
Думаю, моя тренировка не так интересна, как поедание первой аккредитации! Лео решил отправиться в парк, чтобы охладиться на красивой траве в солнечный день! Будет в белом наряде на следующей неделе.

На прошлой неделе спортсменка сыграла свой первый матч после годового перерыва в играх. Он прошел на кортах турнира в Майорке.

Как встречали болельщики любимую теннисистку, мы уже писали.

Уезжая с острова, спортсменка написала: «Спасибо всем за прекрасно проведенное время и гостеприимство на Майорке! Турнир был приятен и полезен! Мы очень полюбили остров. Обязательно вернемся». 27 июня WTA опубликовала обновленный рейтинг, в который Виктория Азаренко уже вернулась благодаря победе над японкой Одзаки.

Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео-4

Фото: vichka35

Напомним, что из-за рождения ребенка Виктория некоторое время не принимала участие в спортивных соревнованиях.

За эти месяцы она стала мамой, посетила с бойфрендом Минск, активно готовилась к соревнованиям – здесь подробнее.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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