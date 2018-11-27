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Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам

27 ноября 2018 13:03
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Новости Беларуси. На днях жена известного теннисиста Максима Мирного опубликовала в Instagram видео, как её муж и сын украшают дом к новогодним праздникам.  

«Когда ёлка создаёт настроение, а мама типа спит, но не дремлет», – написала Ксения.  

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам-1

Фото: instagram.com/xsanka31  

Сама женщина в ролике не появляется, но это с лихвой компенсируют двое её мужчин, которые бегают по дому, прыгают и танцуют. Попутно они ещё и выступают в роли рок-звёзд, только вот у одного гитара гавайская, а у другого – призрачная.  

Какая играет у них музыка на самом деле – осталось тайной, но ролик сопровождается композицией Stromae «Papaoutai». А ещё в видео используется эффект идущего снега.  

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам-4

Фото: instagram.com/xsanka31  

Подписчики порадовались за семью и оставили множество тёплых комментариев.  

«Ай, хороши!»,  

«Как у них здорово получается!»,  

«Ахахах, вот очень крутое видео. Просто супер! Какие танцы!»,  

«Такие невероятно классные! Весёлые, позитивные, настоящие! Как же здорово, когда папа с детьми может так искренне расслабиться! С удовольствием посмотрела ещё раз!».  

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам-7

Фото: instagram.com/xsanka31  

Стоит упомянуть, что немного ранее Ксения рассказала о мирных днях, благодаря которым она может высыпаться.  

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«С тех пор, как Макс вернулся домой и всегда рядом, я постоянно вижу сны. Он и на расстоянии всегда был и есть с нами! Но спать, и высыпаться, как человек, я стала только сейчас. Все эти годы я слышала любой маломальский писк детей и летела к ним, а теперь сплю! И даже не слышу, что Макс услышал первым и уже проверил, как там у деток дела», – описала счастливые будни супруга Мирного.  

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам-10

Фото: instagram.com/xsanka31  

Теннисный сезон завершился, поэтому сейчас спортсмены могут отдохнуть и провести время с семьёй. 

О том, как отдыхают белорусские теннисистки, можно узнать здесь.  

# Теннис # Максим Мирный # Ксения Мирная # Демид Мирный

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