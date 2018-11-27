Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам

Новости Беларуси. На днях жена известного теннисиста Максима Мирного опубликовала в Instagram видео, как её муж и сын украшают дом к новогодним праздникам. «Когда ёлка создаёт настроение, а мама типа спит, но не дремлет», – написала Ксения.

Фото: instagram.com/xsanka31

Сама женщина в ролике не появляется, но это с лихвой компенсируют двое её мужчин, которые бегают по дому, прыгают и танцуют. Попутно они ещё и выступают в роли рок-звёзд, только вот у одного гитара гавайская, а у другого – призрачная. Какая играет у них музыка на самом деле – осталось тайной, но ролик сопровождается композицией Stromae «Papaoutai». А ещё в видео используется эффект идущего снега.

Фото: instagram.com/xsanka31

Подписчики порадовались за семью и оставили множество тёплых комментариев. «Ай, хороши!», «Как у них здорово получается!», «Ахахах, вот очень крутое видео. Просто супер! Какие танцы!», «Такие невероятно классные! Весёлые, позитивные, настоящие! Как же здорово, когда папа с детьми может так искренне расслабиться! С удовольствием посмотрела ещё раз!».

Фото: instagram.com/xsanka31

Стоит упомянуть, что немного ранее Ксения рассказала о мирных днях, благодаря которым она может высыпаться. Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы «С тех пор, как Макс вернулся домой и всегда рядом, я постоянно вижу сны. Он и на расстоянии всегда был и есть с нами! Но спать, и высыпаться, как человек, я стала только сейчас. Все эти годы я слышала любой маломальский писк детей и летела к ним, а теперь сплю! И даже не слышу, что Макс услышал первым и уже проверил, как там у деток дела», – описала счастливые будни супруга Мирного.

Фото: instagram.com/xsanka31