«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки задачу квалификации на Евро уже решили, а вот мужской сборной еще только предстоит это сделать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе команда Александра Крутикова сыграет два выездных отборочных матча.

Пока белорусы проводят краткосрочный сбор в Минске. В распоряжении тренерского штаба 15 игроков, в том числе Артем Параховский, который поддерживает форму в расположении драконов. На этот раз готов помогать команде и Девон Саддлер. А вот Максим Салаш в ближайших матчах из-за повреждения не сыграет. Игроки минских «Цмоков» – основа национальной дружины, а потому вопрос сыгранности должен сработать на руку нашей команде.

На подготовку к поединкам есть всего пару дней, уже 28 ноября сборная возьмёт курс на Скандинавию: 29 ноября белорусов ждет матч со шведами, 2 декабря – ответная дуэль с датчанами, которым дома наша сборная уступила лишь во втором овертайме.

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:

Я надеюсь, что игра Девона намного усилит наш периметр, хотя нельзя не сказать, что Кирил Ситник очень неплохо выглядел в этой игре. Думаю, этот стимул даст нам положительные эмоции.

Вспоминаем сеты, которые играли раньше, мы еще работаем над защитой против основных взаимодействий команды противника, анализируем.